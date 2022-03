Estrazioni del Lotto oggi 12 marzo 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto oggi 12 marzo 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 31 22 e risultati 10eLotto con extra.







Inizia il conto alla rovescia per chi vuole conoscere subito i numeri dell’ultima estrazione del Lotto in diretta alle 20,00 sabato 12/3/222. I risultati delle lotterie previste da Lottomatica e Sisal non mancheranno di animare anche questa ultima serata d’inverno. Si inizia con il Lotto e Superenalotto oggi come per i precedenti concorsi. Pochi minuti di attesa per avere gli ultimi estratti su Napoli, Milano, Roma, Bari, Genova e Cagliari.

I numeri usciti su tutte le ruote alle estrazioni del Lotto 12 marzo 2022 si completeranno con gli estratti di Palermo, Torino, Firenze, Venezia e Nazionale. Segue poi la combinazione vincente del Superenalotto di sabato 12 marzo 2022. Ed infine è la volta dell’ormai noto Simbolotto e 10Lotto serale ed extra. Chi ha giocato per ognuno dei concorsi, ha di certo maggiori opportunità di vincere. Ma vediamo nel dettaglio chi ha realmente premiato la fortuna, rispetto alle giocate raccolte durante il concorso di ieri l’altro giovedì 10 marzo 2022.

Estrazioni del Lotto oggi 12 marzo 2022, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO SABATO 12/3/2022: in programmazione.

L’archivio aiuta ad individuare facilmente i ritardatari più significativi attesi al concorso 31/2022. Nella classifica ritardatari c’è il 67 sulla ruota Firenze che non esce da 121 colpi di gioco. Segue poi il numero 18 sulla ruota Napoli che non si vede da 83 turni. Mentre il numero 15 sulla ruota Cagliari ha totalizzato 90 assenze consecutive. Il prossimo ritardatario a salire sul podio potrebbe essere il 75 su Venezia che manca da 86 concorsi.

Sulla ruota Milano l’80 non esce da 79 turni. Mentre sulla ruota di Genova l’8 è il ritardatario più longevo avendo totalizzato 95 ritardi. Sulla ruota di Roma tra i numeri delle estrazioni del Lotto 12 marzo 2022 più attesi c’è il 53 che manca da 114 concorsi. Sulla ruota di Bari il 34 è assente da 60 giocate. Sono invece in tutto 75 i ritardi del 58 sulla ruota Torino. Mentre sulla ruota Nazionale il 18 ha invece totalizzato 83 turni di assenza. Infine sulla ruota di Palermo il 67 è il ritardatario più longevo non essendo estratto da 108 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di giovedì 10 marzo e il Jackpot vola a 170,1 milioni di euro. Sono ben nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 22.721,52 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 31.262 euro ciascuno. Sempre in diretta le estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi. Seguiranno premi e quote relative al concorso 31/22 della lotteria di Sisal entro le 20,40. Per le modalità di riscossione, il regolamento segnala tutte le possibilità di incasso.

Risultati 10eLotto di oggi sabato 12 marzo 2002 in diretta

Il gioco premia la Calabria: un giocatore di Torano Castello, in provincia di Cosenza, ha centrato una vincita da oltre 21mila euro realizzata con una giocata complessiva da 4 euro sui numeri 2-4-6-88 su tutte le ruote, che gli ha permesso di indovinare sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del 10eLotto di giovedì 10 marzo premia un tris di fortunati giocatori capaci di portarsi a casa 20 mila euro ciascuno. Le tre vincite arrivano da Settingiano, in provincia di Catanzaro, grazie a un 8 Doppio Oro, da Milano, sempre con un 8 Oro e da Palestrina, in provincia di Roma, dove è stato centrato un 9 in modalità Lotto. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 720 milioni dall’inizio dell’anno.

Verifica 10eLotto extra di stasera dalla schedina in tempo reale