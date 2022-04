Estrazione MillionDAY di oggi 15 aprile 2022: risultati concorso

Schedina estrazione MillionDAY di oggi 15 aprile 2022: previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti del concorso di stasera con risultati extra.







È ancora fermo a 209 il numero dei giocatori divenuti milionari grazie alla lotteria MillionDay Lottomatica. L’appuntamento anche oggi è stato stabilito per le 20.30. La combinazione formata dai cinque numeri compresi tra 1 e 55 farà vincere 2, 50, 1000 ed anche 1 milione di euro. Chi ha preso parte all’estrazione MillionDay 15 aprile 2022, probabilmente lo ha fatto in una delle tante ricevitorie situate su tutto il territorio nazionale. Il gioco è ormai diffuso in tutta Italia. La sua popolarità, soprattutto in seguito alle vincite realizzate, è aumentata sensibilmente. Sul sito ufficiale del concessionario di gioco del Lotto sono indicate tutte le informazioni relative al regolamento ed alle news.

Tra queste, certamente è da rilevare quella relativa alla nuova opzione di gioco. Infatti è stata introdotta la formula di gioco, opzionale e complementare al gioco numerico a quota fissa, denominata “Extra Million Day”. Questa tipologia di giocata non comporta obbligatoriamente l’effettuazione di una giocata alla formula di gioco nuova, ma è una delle nuove azioni di gioco previste dal regolamento ufficiale.

Estrazione MillionDAY di oggi 15 aprile 2022: numeri vincenti del concorso di stasera

Chi si reca in una ricevitoria, dove più spesso si prende parte al gioco secondo quanto previsto dalle istruzioni, avrà tentato la sorte scegliendo i numeri a caso. Ci sono poi quei giocatori che invece vogliono giocare sempre gli stessi numeri, che probabilmente ricordano date, anniversari e compleanni importanti. Non mancano poi i giocatori che seguono gli aggiornamenti delle statistiche di gioco, e puntano € 1 sono una combinazione formata dai numeri ritardatari, oppure su una combinazione che invece presenta i numeri frequenti più significativi. Ma è bene ricordare che la scienza ci sottolinea l’importanza di avere un approccio scettico verso questa tipologia di teoria, esche la casualità non è regolata da alcuna legge o formula.

MillionDAY Extra del concorso di questa sera