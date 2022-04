Estrazione MillionDAY di oggi 9 aprile 2022: numeri vincenti

Diretta estrazione MillionDAY di oggi 9 aprile 2022: previsioni, ritardatari e numeri vincenti del concorso di questa sera.







Il gioco di Lottomatica a frequenza quotidiana si conferma essere una lotteria di grande successo. Il mese di aprile è iniziato alla grande con una vincita da 1 milione di euro registrata a Ventimiglia, nel Veneto. Successivamente c’è stata un’altra vincita a Bari, in Puglia. All’estrazione Millionday di oggi si proverà a vincere il milione numero 210.

I numeri vincenti del Millionday oggi sono attesi da tutti coloro i quali si sono recati in ricevitoria a partire dalle 20.30. Ricordiamo infatti che la raccolta scommesse è consentita entro e non oltre le 20.20 di questo giovedì sera. Come previsto dal regolamento, dopo si tengono le operazioni che prevedono il conteggio del montepremi raccolto e la diffusione della combinazione vincente del giorno.

Estrazione MillionDAY di oggi 9 aprile 2022: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Il modo più semplice e rapido per conoscere la combinazione della concorso odierno, è quello di verificare on-line i risultati del concorso. Su Controcampus.it è possibile scoprire in tempo reale la combinazione fortunata e che da’ diritto alla riscossione dei premi previsti dal regolamento. Lottomatica ha lanciato una nuova opzione di gioco che si chiama Extra. Per partecipare al gioco è necessario scegliere l’opzione “Extra” al momento in cui si effettua una giocata. L’opzione consente al giocatore la partecipazione, con gli stessi numeri giocati al MillionDay e nel medesimo concorso, al sorteggio di ulteriori 5 numeri tra i 50 rimanenti dopo l’avvenuta estrazione dei 5 numeri vincenti.

Per le giocate plurime è possibile scegliere se includere o meno la nuova opzione di gioco in ognuna delle combinazioni giocate. Per le giocate sistemistiche la scelta di “Extra” si applica a tutte le combinazioni generate dal sistema. I numeri giocati verranno, quindi, confrontati prima con i 5 numeri estratti e, successivamente, con gli ulteriori 5 numeri estratti per la formula di gioco “Extra”.

Numeri vincenti MillionDAY EXTRA