Campi estivi per ragazzi e bambini: quali sono e dove si trovano

Ecco quali sono i migliori campi estivi per ragazzi e bambini più piccoli, chi li organizza e dove si trovano in Italia, da Summer Camp al WWF, quali scegliere.







Finita la scuola, in piena stagione estiva, bambini e ragazzi sentono, spesso, di “non aver niente da fare”: la noia, la calura che si fatica a sopportare, gli impegni lavorativi dei genitori che relegano il mare a poche giornate, specialmente nel mese di Luglio… Che fare?

Fortunatamente esistono i campi estivi per ragazzi e bambini, largamente scelti dalle famiglie italiane e ricchi di divertimento, attività all’aria aperta e giochi stimolanti. Sempre più genitori, infatti, nell’ultimo decennio, hanno optato per l’idea di iscrivere i propri figli a queste realtà dinamiche e formative. Ne esistono di innumerevoli tipologie, da quelli avventura ai naturalistici; quelli in lingua straniera o quelli incentrati su un’attività sportiva.

Per tutti i giovanissimi, partecipare ad una di queste esperienze rappresenta un’occasione preziosa da tanti punti di vista: innanzitutto, per la socializzazione con i coetanei, fondamentale canale di crescita e soprattutto grande aspetto da recuperare dopo due anni di “distanziamenti” vari.

Inoltre, un campo estivo permette a tutti i partecipanti di esplorare nuovi luoghi e sperimentare attività interessanti e divertenti. Perché mai, dunque, costringere un giovane a trascorrere l’estate a casa?! Fortunatamente, ogni anno sono sempre numerose le richieste di iscrizione a questi Summer camp.

Ma… Come scegliere a quale iscrivere il proprio figlio o figlia, dove si organizzano i campi estivi per ragazzi in Italia, cosa si fa e come funzionano? Ecco tutte le informazioni, facciamo chiarezza.

Cosa sono i campi estivi, cosa si fa, come funzionano e come si può partecipare

Cosa sono i campi estivi, quale scegliere e come funzionano? Queste alcune fra le domande che affollano la mente di genitori e ragazzi: specialmente di questi tempi quando, agli sgoccioli dalla fine della scuola, le famiglie si stanno preparando per l’iscrizione ad uno di questi camp.

Innanzitutto, cosa sono e come funzionano i campi o centri estivi, noti anche come summer camp? Si tratta di strutture ideate per accogliere ed intrattenere bambini e ragazzi (fino ai 18 anni circa) durante i mesi estivi, quando ormai la scuola ha chiuso. In particolare, sono rivolti ai minori che non possono rimanere soli a casa; o che scelgono, indipendentemente da tutto, di trascorrere le giornate estive in compagnia di coetanei e svolgendo attività coinvolgenti di vario tipo.

Come anticipato, infatti, esistono innumerevoli tipologie di campo estivo, quali sono nel dettaglio: da quelli in lingua inglese a quelli incentrati su una o più attività sportive; da quelli basati sull’esplorazione in natura a quelli collegati alle attività con gli animali; da quelli focalizzati sulla musica a quelli sulla cucina, lettura e creatività. Insomma, c’è un camp adatto ad ogni gusto!

Per scegliere quello giusto, quindi, è indispensabile che il giovane partecipante prenda visione di tutte le opzioni possibili.

Prima di parlare delle diverse tipologie, partiamo da quanto durano i campi estivi poiché solitamente, si concentrano in una o due settimane di tempo. Alcuni camp (specialmente quelli naturalistici, per cui è necessario spostarsi) coinvolgono l’intera giornata: il ragazzo partecipante alloggia fuori casa e vive una vera e propria mini-vacanza all’insegna del divertimento e dell’apprendimento. Ma in genere dove si trovano i centri estivi, dove si organizzano? Nella maggior parte dei casi le attività sono organizzate da enti locali, e quindi vicino casa e vanno ad interessare, quindi, solo una parte della giornata (camp diurni).

Dal migliore campo estivo ai più richiesti, dove si trovano

Abbiamo visto come funzionano i campi estivi, anche detti summer camp, corsi per bambini e ragazzi che si svolgono durante l’estate e prevedono un programma di attività molto vario, ma quali sono i migliori in Italia?

Innanzitutto, gli Experience Summer Camp, pensati per bambini e ragazzi 6 ai 21 anni, gestiti dal Tour Operator Sport & Holidays, con ben 37 anni di esperienza. Dagli sportivi a quelli in lingua inglese, questi camp si trovano in Trentino (per attività di montagna); e nel Lazio, Toscana e Friuli Venezia Giulia (attività al mare).

Un’altra associazione molto amata dai genitori italiani è la Wild Nature Camp, un Campo Avventura pensato per per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Dove si trova? In un incredibile paesaggio abbracciato dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine).

Ancora, nel settore dei camp naturalistici, i migliori restano i campi estivi organizzati dal WWF per bambini e ragazzi amanti della natura e degli animali. Distribuiti in tutta Italia, le Oasi offrono diversi servizi e attività: mare o montagna, esperienze a cavallo o in bici, in tenda o in fattoria. Inoltre, campus incentrati sull’attività di vela.

Per quest’ultima, inoltre, ricordiamo anche il Centro Velico di Caprera, Sardegna: paragonabili ai centri estivi più famosi d’Italia, le attività che il Centro propone sono corsi di vela destinati agli Under 14 che hanno luogo proprio nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto.

Cosa aspettate? Informatevi su quale preferisce vostro figlio e iscrivetelo ad un campo estivo! Quest’anno, lo ricordiamo, è anche prevista anche un’agevolazione centri estivi rivolta alle famiglie italiane.

Campi estivi per bambini e ragazzi: quali sono, le tipologie

Come anticipato, esistono campi estivi per ragazzi di tutti i tipi ed è bene i giovani partecipanti capiscano quale possa piacere loro di più, a seconda delle attività e di come funzionano. Vediamo una breve panoramica di quali sono in Italia: