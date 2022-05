Estrazione del Lotto oggi 19 maggio 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 19 maggio 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, Superenalotto 60 22 e 10eLotto con extra.







Scopri in tempo reale i numeri usciti su tutte le ruote stasera con le estrazioni del lotto e Superenalotto di oggi in diretta. La combinazione vincente della lotteria di Sisal vale oltre 206 milioni di euro. Ma le occasioni per vincere aumentano se si inseguono vincite più contenute, come quelle del Simbolotto. Parliamo della celebre combinazione estratta dopo tutti i numeri dell’ultima estrazione del Lotto 19 maggio 2022.

Ma cos’è e come funziona Simbolotto? Quanto si vince e quanto costa? Si tratta di una nuova formula di gioco complementare al Gioco del Lotto. La giocata al Simbolotto è costituita da una combinazione casuale di 5 numeri/simboli/nomi su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata ad ogni giocata al Gioco del Lotto effettuata su una ruota determinata.

Estrazione del Lotto oggi 19 maggio 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 32 21 59 44 90 Cagliari 10 25 53 67 17 Firenze 7 57 11 1 60 Genova 29 51 41 56 48 Milano 86 41 37 30 26 Napoli 33 54 78 41 19 Palermo 23 13 6 81 56 Roma 4 14 61 17 47 Torino 3 42 34 69 59 Venezia 89 13 38 74 65 Nazionale 53 35 85 72 82

Per visualizzare i numeri a Lotto in diretta, vai sul link Aggiorna Live Qui. Oppure in alto alla pagina sul link per visualizzare anche la combinazione del Superenalotto 60 22 ed i numeri del 10Lotto serale. L’archivio contiene numerose informazioni relative agli aggiornamenti delle statistiche di gioco. Il 50 su Firenze non si vede da 58 concorsi. Tra gli altri ritardatari da segnalare c’è anche il 20 sulla ruota di Venezia che manca da 59 turni. Seguono poi l’8 sulla ruota di Napoli ed il 58 sulla ruota di Torino, rispettivamente assenti da 167 e 104 giocate.

All’estrazione del Lotto 19 maggio 2022 l’attesa è anche per il 38 sulla ruota di Genova che non esce da 53 concorsi. Sulla ruota Nazionale il numero 82 non si vede da 95 turni. Sulla ruota di Bari il 21 è assente da 78 estrazioni. Da segnalare sulla ruota di Cagliari il 5 che manca all’appello da 80 giornate. Mentre il 22 sulla ruota di Palermo non esce da 15 concorsi. Chiude l’aggiornamento delle statistiche di gioco il numero 44 sulla ruota di Milano che questo giovedì sera raggiunge 92 assenze consecutive. Infine sulla ruota di Roma continua l’attesa per l’86, atteso da 77 turni

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 2 9 13 39 40 89 Numero Jolly 6 Numero SuperStar 43

Nessun “6” nel concorso di martedì 17 maggio e il Jackpot vola a 206,5 milioni di euro. Sono sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 36.842,27 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 46.322 euro ciascuno. Dopo la pubblicazione dei numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto 19 maggio 2022, quote e vincite di stasera saranno note entro pochi minuti. Di seguito tutte le indicazioni relative alla riscossione dei premi.

Combinazione 10eLotto di oggi 19 maggio 2022 in diretta live

Numeri Vincenti 3 4 7 10 13 14 21 23 25 29 32 33 41 42 51 54 57 59 86 89 Numero Oro 32 Doppio Oro 32 21

Il gioco premia Cesena con un bottino complessivo di oltre 130mila euro, grazie a due vincite: la più alta dell’ultimo concorso, da 118.750 euro, è stata centrata grazie al terno 5-23-72 sulla ruota di Milano, a cui si è aggiunta una vincita da 11.875 euro ottenuta con una giocata sugli stessi numeri, ma su tutte le ruote. L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Toscana dove sono state centrate vincite complessive per 106 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 25,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi dall’inizio dell’anno.

Risultati 10eLotto extra di questa sera aggiornando la schedina

Numeri Vincenti 1 6 11 17 30 34 37 38 44 53 56 61 67 78 81