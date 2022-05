Estrazioni del Lotto del 17 maggio 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 17 maggio 2022, numeri vincenti in diretta, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 59 22 e risultati 10eLotto con extra.







Segui in diretta l’ultima estrazione del Lotto di oggi martedì 17/5/22. Appuntamento co i numeri usciti su tutte le ruote stasera in tempo reale. Il martedì sera cresce sempre di più il numero di chi verifica la vincita on-line alle estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Seguendo la pubblicazione dei risultati ufficiali con il love, si evitano dimenticanze legate alla riscossione delle vincite.

Per vincere il jackpot da oltre 205 milioni di euro bisogna indovinare i numeri dell’estrazione Superenalotto 17 maggio 2022. La combinazione vincente del concorso 59 22 assegnerà il secondo premio più alto nella storia del gioco. Quindi l’attesa per i numeri a Lotto in diretta oggi, si unisce a quella per le cifre che potrebbero fare la storia per la società di gioco Sisal. Una storia fatta di successo, che continua a riscontrare grande adesione.

Estrazioni del Lotto del 17 maggio 2022 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Bari 16 31 30 50 81 Cagliari 14 4 24 61 87 Firenze 38 5 28 33 39 Genova 80 22 58 35 88 Milano 23 72 9 5 1 Napoli 85 71 82 1 39 Palermo 50 23 78 39 35 Roma 74 83 32 90 1 Torino 51 8 59 25 23 Venezia 21 83 28 62 4 Nazionale 51 31 67 54 62

I risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi si conoscono in diretta. L’aggiornamento in tempo reale prevede che il tabellone si aggiorni dalle 20.00 con la pubblicazione dei numeri usciti su tutte le ruote stasera.

Non ci sono grandi novità per i numeri ritardatari più significativi. Infatti ancora una volta c’è attesa per il 50 su Firenze che ha totalizzato 57 assenze di seguito. Sulla ruota di Venezia continua l’attesa per il 28 che non esce da 61 turni. Sulla ruota di Napoli invece l’8 ha raggiunto le 166 assenze consecutive. Tra i numeri dell’estrazione del Lotto 17 maggio 2022 che contano più ritardi c’è anche il 58 su Torino che invece manca all’appello da 103 colpi di gioco.

Il 21 su Bari che non esce da 77 concorsi. Il 52 su Genova manca da 78 turni, mentre il 36 sulla ruota Nazionale non si vede da 80 appuntamenti di gioco. Sono passati 83 concorsi da quando il numero 85 su Milano è stato estratto. Le assenze del 22 su Palermo sono 73, mentre quelle del 32 su Roma e del 5 sulla ruota di Cagliari sono rispettivamente 62 e 79.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 26 29 32 48 65 79 Numero Jolly 53 Numero SuperStar 61

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 205 milioni di euro. Nel concorso di sabato 14 maggio realizzato a La Spezia un “5+1” dal valore di 828.136,69, mentre sono dieci i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 26.755,19 euro a testa. Da segnalare anche undici “4 stella” da 25.461 euro ciascuno.L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Attesa per i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto di stasera.

Combinazione 10eLotto di oggi 17 maggio 2022 in diretta live

Numeri Vincenti 4 5 8 14 16 21 22 23 24 30 31 38 50 51 71 72 74 80 83 85 Numero Oro 16 Doppio Oro 16 31

Il concorso di sabato 14 maggio premia il Veneto, dove sono infatti tre le vincite registrate per un totale di 54.900 euro. La prima, da 27.000 euro, è arrivata a Gazzo Veronese, in provincia di Verona, dove è stato centrato un terno secco (5-14-19) sulla ruota di Venezia. La seconda si registra invece a Montebelluna, in provincia di Treviso: 14.500 euro sempre sulla ruota di Venezia. Il concorso del 10eLotto di sabato 14 maggio 2022 premia la Lombardia. Sono infatti due le vincite registrate, una a Milano e una in provincia di Como, per un totale di 45 mila euro.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera aggiornando da qui in diretta

Numeri Vincenti 1 9 25 28 32 33 35 39 58 59 61 62 78 82 90