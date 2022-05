Estrazione MillionDAY oggi 23 maggio 2022: numeri vincenti ed extra

Diretta estrazione MillionDAY oggi 23 maggio 2022: previsioni, ritardatari e in tempo reale aggiornando la schedina, numeri vincenti, e combinazione extra.







All’estrazione MillionDay i numeri vincenti sono in diretta. Il concorso 143 22 si tiene sempre alle ore 20,30, e su questa pagina si conosceranno i risultati già alle 20,31. Basta aggiornare per conoscere la combinazione Million Day di oggi 23 maggio.

Alla lotteria giornaliera si vince sempre lo stesso importo: 2 euro con 2 numeri vincenti. Si vincono 50 euro con 3 numeri vincenti. Chi centra 4 cifre su 5 estratte, allora si aggiudica 1000 euro. Decisamente più ricco è il premio previsto per chi indovina tutti i numeri della combinazione fortunata, aggiudicandosi ben 1 milione di euro. Un risultato che finora sono riusciti a realizzare in oltre duecento. In tutta Italia sono state segnalate numerose vincite, l’ultima delle quali è stata realizzata durante il concorso di ieri domenica 22 Maggio: ad Altamura in provincia di Bari, in Puglia, grazie ad un sistema ridotto con numeri casuali è stata realizzata la 15esima vincita milionaria.

Estrazione MillionDAY oggi 23 maggio 2022: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Una delle curiosità più comuni è quella di verificare i ritardatari e frequenti più significativi indicati dall’archivio. L’archivio è utile per il Verifica Vincita, ma anche per potersi fare un’idea delle cifre più significative che contano il maggior numero di presenze e ritardi. Nel dettaglio vediamo che all’estrazione di oggi in cima alla classifica dei ritardatari c’è il 19 con 85 assenze consecutive. Segue il 44 che non esce da 46 appuntamenti di gioco. I numeri 53 e 17 contano invece 42 e 25 ritardi. Tra i numeri frequenti c’è invece il 22 che ha preso parte a 43 combinazioni vincenti. Un piccolo record, considerando che il secondo numero più frequente è il 55 che conta 41 presenze all’attivo. Chiudono il podio dei frequenti i numeri 51 e 45, entrambi con 39 frequenze.

Combinazione MillionDAY extra di questa sera