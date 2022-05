Estrazioni del Lotto del 3 maggio 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 3 maggio 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con Extra.







I numeri a Lotto e Superenalotto in diretta stasera fanno parte del concorso 53/22. Il jackpot è il premio in denaro più alto in palio in Italia. I numeri delle estrazioni del Lotto oggi possono ugualmente realizzare ricche vincite, anche se difficilmente saranno milionarie. Parliamo però, nel caso di giocate relative ai numeri usciti su tutte le ruote, di probabilità di vincita diverse. E’ sempre il giocatore a decidere la combinazione, la posta di gioco e il numero delle ruote. Cosa diversa per le altre lotterie che si giocano stasera, dve c’è un’unica combinazione, e le scommesse devono omologarsi a quest’ultima.

L’appuntamento è quindi con i risultati ufficiali dell’estrazione del Lotto in diretta stasera. A questi ultimi seguiranno poi le combinazioni del Superenalotto 53 22, la combinazione 10Lotto serale ed Extra. Oltre che sulla pagina dedicata ai giochi, è possibile restare aggiornati su tutte le novità che riguardano anche vincite e premi.

Estrazioni del Lotto del 3 maggio 2022 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO OGGI MARTEDì 3 MAGGIO 2022: in programmazione.

Ricordiamo anche le ultime novità che riguardano gli aggiornamenti delle statistiche di gioco, ricordando brevemente quali sono i ritardatari più significativi. Nella classifica troviamo sempre il numero 71 sulla ruota di Firenze. Salgono a 53 le assenze consecutive. Segue poi il numero 44 sulla ruota di Milano. In questo caso i ritardi salgono a 85. E' da segnalare poi anche il 69 sulla ruota di Venezia, che invece non esce da 70 giocate.

Ricordiamo anche le ultime novità che riguardano gli aggiornamenti delle statistiche di gioco, ricordando brevemente quali sono i ritardatari più significativi. Nella classifica troviamo sempre il numero 71 sulla ruota di Firenze. Salgono a 53 le assenze consecutive. Segue poi il numero 44 sulla ruota di Milano. In questo caso i ritardi salgono a 85. E’ da segnalare poi anche il 69 sulla ruota di Venezia, che invece non esce da 70 giocate.

All’estrazione del Lotto 3 maggio 2022 sulla ruota di Napoli il numero più atteso è l’8 che manca da 160 turni. Segue poi il 2 su Torino che non esce da 79 turni. Sulla ruota Nazionale continua a mancare il 36, mentre sulla ruota di Bari il 21 fa segnare 71 ritardi. Sulla ruota di Genova continua l’attesa per il 50 che manca all’appello da 51 concorsi. Ultimiamo l’aggiornamento dei ritardatari con il numero 21 su Roma che non esce da 90 turni. Segue poi numero il 6 su Palermo che ha totalizzato 117 assenze, mentre il 15 sulla ruota di Cagliari non esce da 112 turni.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di sabato 30 aprile e il Jackpot vola a 197,3 milioni di euro. Nel concorso di sabato 30 aprile sono ben otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 31.755,23 a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 30.947 ciascuno. La diretta di estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi terminerà con la pubblicazione di quote e vincite di martedì 3/5/22.

Risultati 10eLotto di oggi 3 maggio 2022: numeri vincenti in diretta

La fortuna fa tappa in Piemonte: nell’ultimo concorso sono state tre le vincite centrate per un totale di 47.500 di premi vinti in regione. La più alta ha premiato un giocatore di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, che ha vinto 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno

Il 10eLotto premia Lombardia e Campania. Nell’ultimo concorso sono due i fortunati giocatori, uno a Milano e l’altro a Melito di Napoli, in provincia di Napoli, che si sono portati a casa 50 mila euro ciascuno grazie a un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22,6 milioni di euro per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno.

Combinazione 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale