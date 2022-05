Estrazioni del Lotto di oggi 21 maggio 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto di oggi 21 maggio 2022, numeri vincenti Simbolotto, risultati Superenalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.







I numeri al Lotto in diretta live sono su Controcampus tre volte a settimana. Martedì, giovedì e sabato si possono vincere ricchi premi, puntando su ambo, terno, quaterna e cinquina. I risultati ufficiali di questo sabato sera alle estrazioni Lotto e Superenalotto 21 maggio 2022 si conosceranno in tempo reale. Per conoscere subito la combinazione vincente anche del 10eLotto serale e Simbolotto, basta aggiornare dalle 20.00.

Pochi ed avvincenti minuti, in cui sarà decisivo verificare la giocata. Di certo la combinazione più attesa è quella della sestina di Sisal, che mette in palio uno dei montepremi più ambiti di sempre. Un nuovo record sta per essere raggiunto dal jackpot che attualmente è il secondo più alto di sempre nella storia del gioco. All’estrazione del Lotto 21 maggio 2022 si conosceranno per prime le ruote di Milano, Napoli e Genova. Seguiranno poi Bari, Palermo e Torino. Infine sarà la volta di Firenze, Cagliari, Venezia e Nazionale. Di seguito tutti gli aggiornamenti di. ritardatari e frequenti.

Estrazioni del Lotto di oggi 21 maggio 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO SABATO 21/5/2022: in programmazione.

Anche questo sabato, ecco le ultime novità che riguardano le statistiche di gioco riportate dall’archivio. Su Firenze adesso è il 50 ad essere il numero più longevo con 59 ritardi. Sulla ruota di Napoli il numero 8 non esce da 168 turni. Sulla ruota di Venezia il 20 è il ritardatario più atteso che conta 60 ritardi. Altro ritardatario da segnalare alle estrazioni del Lotto 21 Maggio 2022 è il 58 su Torino con 105 assenze.

A Genova continua l’attesa per il 38 assente da 54 turni. Sulla ruota Nazionale il 65 non si vede da 79 appuntamenti di gioco. Attesa anche per il 65 sulla ruota di Bari, a quota 78 assenze consecutive. Da segnalare anche il 15 su Cagliari con 120 ritardi, mentre il 45 su Palermo è assente da 95 turni. In ultimo sono da segnalare anche il 44 sulla ruota di Milano che non esce da 93 colpi di gioco. Mentre il numero 86 su Roma è atteso da 78 giocate.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di giovedì 19 maggio 2022 e il Jackpot vola a 207,5 milioni di euro. Sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 31.057,58 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 24.367 euro. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Dopo la pubblicazione dei numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi, quote e vincite saranno note dopo circa 20 minuti dall’inizio della diretta. Tutti gli aggiornamenti saranno poi riportati al prossimo sorteggio.

Risultati 10eLotto di oggi 21 maggio 2022 in diretta live

E’ arrivata a Napoli la vincita più importante nell’ultimo concorso di giovedì 19 maggio 2022. Nel capoluogo campano sono stati vinti 25.000 euro grazie a un ambo, arrivato con una giocata di due numeri (19-78) sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del 10eLotto premia il Piemonte dove sono state centrate vincite per 60 mila euro. La più alta arriva da Valenza, in provincia di Alessandria, grazie a un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi dall’inizio dell’anno.

Schedina 10eLotto Extra collegata al concorso di oggi 21 maggio