Estrazioni del Lotto del 28 giugno 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota, estrazioni del Lotto del 28 giugno 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione Superenalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.







Scopri i numeri vincenti usciti su tutte le ruote al gioco del Lotto oggi. La combinazione della Superenalotto 77 22 seguirà intorno alle 20.05. Per prendere parte ai sorteggi, si può giocare in ricevitoria oppure direttamente è possibile tentare la fortuna anche on-line. Puoi conoscere i numeri dell‘estrazione del Lotto in diretta aggiornando questa pagina. Fare previsioni di gioco utili per poter riscuotere i premi non è affatto semplice.

Ma chi non risica non rosica, dive il detto. Quindi i risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi non premieranno di certo chi si è messo a fare il calcolo delle probabilità di vincere. Pochi calcoli si possono fare quando si tratta di fortuna. E’ solo un caso, rarissimo, che tu possa essere annoverato tra in vincitori. Ma se non giochi, non potrai mai vincere!

Estrazioni del Lotto del 28 giugno 2022 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari 39 8 7 75 55 Cagliari 17 23 83 11 70 Firenze 72 84 20 9 55 Genova 18 42 84 69 87 Milano 78 39 52 41 60 Napoli 60 7 27 81 74 Palermo 54 87 50 64 23 Roma 9 14 80 75 71 Torino 39 38 33 88 19 Venezia 64 12 35 28 18 Nazionale 44 19 8 63 40

I numeri al Lotto in diretta sono su Controcampus.it. Alla pubblicazione dei risultati segue sempre l’aggiornamento delle statistiche di gioco. Anche stasera tra le cifre attese da più tempo, non ci sono particolari novità. Infatti in cima alla classifica dei ritardatari c’è sempre il 59 su Milano che manca da 82 turni. Segue il 20 su Venezia che ha totalizzato 76 assenze consecutive, mentre il 75 su Torino non esce da 75 concorsi. Sulla ruota Nazionale si segnala il 57 che non esce da 85 turni.

Tra gli altri ritardatari più longevi da segnalare c’è il 65 sulla ruota di Bari che ha totalizzato 94 assenze consecutive. Sulla ruota di Cagliari invece il 77 ha totalizzato 102 ritardi, mentre il 38 sulla ruota di Genova è atteso da 70 colpi di gioco. Tra i numeri che hanno totalizzato più assenze consecutive, c’è anche l’81 sulla ruota di Firenze che non esce da 70 giornate. Sulla ruota di Napoli alle estrazioni del Lotto di stasera si continua a cercare l’87 che non esce da 63 concorsi. Infine sulla ruota di Palermo grande attesa anche per il 66 che invece ha collezionato 68 ritardi. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il 13 sulla ruota di Roma che invece manca all’appello da 77 giornate.

Combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 19 32 36 55 71 81 Numero Jolly 48 Numero SuperStar 64

Nessun “6” nel concorso di sabato 25 giugno e il Jackpot vola a 229,3 milioni di euro. Sono tre i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 89.335,40 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 47.036 euro ciascuno. Dopo la diretta estrazioni del Lotto 28 giugno 2022 e del Superenalotto 77 22, quote e vincite saranno subito disponibili. Per la loro riscossione, ricordiamo che ci sono precise regole.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 28 giugno 2022 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 8 9 12 14 17 18 20 23 38 39 42 54 60 64 72 78 83 84 87 Numero Oro 39 Doppio Oro 39 8

Il concorso del 10eLotto di sabato 25 giugno premia la Calabria. Due le vincite registrate, per un totale di 40 mila euro: la prima da 20.001 euro a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, arrivata grazie a un 9 mentre la seconda a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, ha premiato un giocatore capace di centrare un 4 Doppio Oro da 20 mila euro. Il gioco premia la Lombardia, dove sono state centrate vincite per 93.450 euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 525,1 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 11 27 28 33 35 41 50 52 55 69 70 75 80 81 88