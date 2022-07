Estrazione del Lotto di oggi 14 luglio 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 14 luglio 2022 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con extra.







Per l’ultima estrazione del Superenalotto ed i numeri a Lotto 14 luglio 2022 la diretta è alle 20,00 di stasera. Per seguire il concorso basta aggiornare a partire dall’orario indicato su Controcampus.it. Di seguito sul tabellone estrazionale, che contiene tutti i numeri estratti stasera. I numeri dell’estrazione del Lotto in diretta, risultati ufficiali saranno quindi subito disponibili.

In alternativa per controllare l’eventuale vincita c’è il notiziario che viene pubblicato tre volte a settimana tutti i giorni nelle ricevitorie abilitate alla raccolta delle scommesse di gioco. Oppure basta consultare il sito ufficiale dei concessionari di gioco leader nel settore dell’intrattenimento. Altro metodo prevede l’inserimento codice identificativo della propria ricevuta di gioco per sapere subito quanto si vince. E chi dovesse centrare i numeri del Superenalotto 84 22, si prepari ad entrare nella storia del gioco con la sua vincita record.

Estrazione del Lotto di oggi 14 luglio 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 6 42 1 64 3 Cagliari 24 47 85 51 13 Firenze 57 75 56 22 66 Genova 25 81 20 71 17 Milano 61 12 13 66 40 Napoli 76 87 37 57 20 Palermo 86 49 52 64 65 Roma 76 31 84 38 15 Torino 52 36 68 17 14 Venezia 46 60 63 26 66 Nazionale 59 82 27 86 13

Per vincere, molti ricorrono quando vi sono ritardatari particolarmente significativi. Tra i ritardatari dell’estrazione del Lotto 14 luglio 2022 ricordiamo il 57 sulla ruota Nazionale che ha raggiunto le 92 assenze. Altro ritardatario è il 18 sulla ruota di Cagliari. I ritardi in questo caso sono 105, mentre il 13 su Roma ha raggiunto 84 ritardi consecutivi. Mentre sulla ruota di Bari c’è il 65 che ha totalizzato 101 assenze. Il 20 su Venezia invece è mancato per 83 concorsi di seguito.

Da segnalare poi anche il numero 59 su Milano e l’87 su Napoli, entrambi con 89 e 70 ritardi. Mentre il numero 66 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 75 ritardi. Tra i più significativi c’è anche il 14 sulla ruota di Torino che non è uscito per ben 80 concorsi di seguito.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar in diretta

Numeri Vincenti 3 11 28 39 65 75 Numero Jolly 48 Numero SuperStar 51

Nessun “6” nel concorso di martedì 12 luglio e il Jackpot vola a 237,7 milioni di euro. Nel concorso di martedì 12 luglio sono ben otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 32.688,65 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 33.992 euro ciascuno. Dopo la pubblicazione dei numeri dell’estrazione del Lotto di stasera, ai numeri del Superenalotto 84 22 quote e vincite seguiranno in diretta.

Risultati 10eLotto di oggi 14 luglio 2022 aggiornando la schedina

Numeri Vincenti 1 6 12 24 25 31 36 42 46 47 49 52 57 60 61 75 76 81 86 87 Numero Oro 6 Doppio Oro 6 42

Il gioco premia il Piemonte con vincite complessive per oltre 30mila euro: si festeggia a Torino, con un colpo da oltre 18.500 euro, e a Rivoli, in provincia, con altri 11.500 euro. La vincita più alta è stata realizzata a Milano: con il terno secco 10-24-51 su tutte le ruote, un fortunato giocatore ha vinto 22.500 euro. Si festeggia anche in Sicilia, con un bottino complessivo che sfioda 29mila euro: a Palermo è stata centrata una vincita da 18.250 euro, mentre a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono stati vinti altri 10.650 euro.

Il 10eLotto premia la provincia di Torino: a Buttigliera Alta e a San Mauro Torinese sono stati centrati due 8 Oro da 30mila euro ciascuno. Festa anche in Sardegna: a Samugheo, in provincia di Oristano, è stato indovinato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 25,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,9 miliardi dall’inizio del’anno.

Estrazioni 10eLotto Extra oggi in diretta: risultati concorso di stasera

Numeri Vincenti 13 17 20 22 37 38 51 56 63 64 66 68 71 84 85