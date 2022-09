Chi è Carlo Calenda: età, altezza, padre, madre, moglie e partito

L. C.

Politico e dirigente d’azienda. Europarlamentare e segretario del partito Azione. E’ stato viceministro economico dei governi Letta e Renzi. Ministro dello sviluppo economico dei governi Letta e Gentiloni.

Conosciuto già prima di essere un politico per via delle sue origini. La madre è Cristina Comencini, nota regista, ricorderemo tutti il film “Quando è la notte”.

Nonostante preferisca evitare etichette, dichiara di essere di centro-sinistra, liberal-socialista e social-democratico liberale, ritenendo che la libertà per essere tale deve camminare con il progresso. Sostiene fortemente l’investimento e il miglioramento della sanità pubblica, ritenendo che le liste d’attesa siano un disastro. Sostiene l’obbligo del tempo pieno in tutte le scuole per accudire i ragazzi nel pomeriggio, farli leggere e fargli fare sport.

Chi è Carlo Calenda: curriculum, biografia, età, altezza, moglie, figli e vita privata

Nasce a Roma il 9 aprile del ’73. Segno zodiacale Ariete. Altezza 180 cm. Alto, occhi scuri e capelli brizzolati. Spesso usa portare grandi occhiali da vista. Vestito sempre in maniera molto elegante. Cresciuto a Roma nel rione Prati.

Circa le sue origini, sappiamo che il padre è un noto giornalista e scrittore. La madre è la regista Cristina Comencini. Il fratello è uno sceneggiatrice. Lo zio è un diplomatico, ambasciatore d’Italia in Libia, India e Nepal, e consigliere del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Suo pro-zio paterno era Felice Ippolito, uno dei promotori dello sviluppo dell’industria nucleare italiana. Suo nonno materno era il celebre regista Luigi Comencini, la cui moglie era la principessa Giulia Grifeo di Partanna, appartenente a una nobile famiglia siciliana.

Il profilo Twitter di Carlo Calenda contiene 400000 follower e si rappresenta così: “Un uomo che non si interessa dello Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile”. Molto attivo e dedito nel suo lavoro di politico. Il suo profilo Facebook ha più di 280000 follower. Pubblica post simili a quelli del suo profilo Twitter ovvero interviste, articoli. Si evince dai tanti post che usa i social esclusivamente per lavoro. Circa la sua vita sentimentale, sappiamo che la moglie di Carlo Calenda è la manager Violante Guidotti Bentivoglio, da cui ha avuto altri tre figli. Formazione e carriera di Calenda, Cv in breve Nonostante sia conosciuto come politico, Carlo Calenda chi è oggi professionalmente, sono ancora in pochi a saperlo. Cerchiamo nel suo curriculum, vita e titoli di studio per conoscerlo meglio. Frequenta il liceo classico Mamiani. Si laurea in Giurisprudenza all’università la Sapienza di Roma. A 18 anni inizia a lavorare, vendendo fondi di investimento e polizze porta a porta, come consulente finanziario di Sanpaolo Invest, in seguito lavora per Prudential Sim e Southern Star. Dal 1998 al 2003 è Responsabile relazione con le istituzioni finanziarie e responsabile Customer Relationship Management Ferrari. Nel 2003 è Responsabile marketing di prodotto e programmazione Sky Italia. Tra il 2004-2008 è assistente del presidente di Confindustria Luca Cordero di Montezemolo e direttore dell’area strategica e affari internazionali. Dal 2008 al 2013 è Direttore Generale dell’Interporto campano e Presidente di Interporto Servizi Cargo.

Da dirigente a politico, Carlo Calenda chi è oggi e cosa fà

Il politico mentre continua a dirigere la sua azienda continua a seguire la politica prima tra le liste del PD e poi fondando un suo partito, Azione.

Nel suo programma, è favorevole alla diminuzione della pressione fiscale, che deve avvenire attraverso il recupero dell’evasione fiscale. E’ per le unioni civili e contrario invece alla maternità surrogata.

Negli anni 2013 al 2016 è viceministro dello Sviluppo economico nel governo Letta con delega sulle politiche per l’internazionalizzazione e il commercio internazionale. Confermato nel ruolo durante il governo Renzi. Dal 2016 a giugno 2018 è ministro dello Sviluppo economico nel governo Renzi, riconfermato in carica nel governo Gentiloni fino al 1° giugno 2018. Nel 2019 è eletto al Parlamento europeo nelle fila del PD. Nello stesso anno lascia il PD e lancia il nuovo soggetto politico Azione. Nel 2020 publica il libro I mostri. E come sconfiggerli. Annuncia la sua candidatura a sindaco di Roma alle elezioni amministrative del 2021, alle quali è arrivato terzo con quasi il 20% dei voti, risultato che non gli consente di andare al ballottaggio. Nel 2022, al primo Congresso di Azione, è eletto segretario del partito. Nello stesso anno pubblica il saggio La libertà che non libera. Riscoprire il valore del limite.

L’11 agosto 2022 Azione e Italia Viva annunciano la decisione di presentarsi alle elezioni con una lista unica.

