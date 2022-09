Estrazione del Lotto 10 settembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 10 settembre 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 109 22 e risultati 10eLotto.







Inizia alle 20,00 la diretta estrazioni Lotto e Superenalotto 10 settembre 2022. Segui gli aggiornamenti in tempo reale relativi anche a quote e vincite di Lottomatica e Sisal. Dalle 20.00 i numeri usciti su tutte le ruote saranno indicati nella immagine con tabella del Lotto di oggi. Grande impazienza di conoscere subito la combinazione del Superenalotto di oggi. La sestina è attesa da tutti coloro i quali sperano di diventare in questo modo milionari. Vincere il jackpot record di questo concorso non è facile, ma sognare ad occhi aperti di poter ottenere un premio così ricco, spinge tanti a mettersi in gioco.

A giocare i numeri all’ultima estrazione del Lotto 10 settembre 2022 sono anche giocatori che si “accontentano” di sognare vincite di importi inferiore, perchè è difficile diventare milionari con la tradizionale lotteria. I più audaci scelgono Sisal. Dopotutto sognare non costa nulla, o meglio costa 1 euro per combinazione giocata.

Estrazione del Lotto 10 settembre 2022, numeri vincenti di oggi dalle ruote e Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 16 78 17 10 89 Cagliari 67 85 37 31 23 Firenze 83 22 62 56 42 Genova 81 18 49 8 10 Milano 47 53 70 8 79 Napoli 26 22 36 55 28 Palermo 60 30 47 26 13 Roma 69 74 47 49 90 Torino 2 39 81 5 10 Venezia 7 69 34 53 63 Nazionale 85 18 77 5 57

I numeri a Lotto in diretta sono su Controcampus.it sabato, martedì e giovedì sera. Per scoprire subito i risultati ufficiali di stasera basta aggiornare questa pagina a partire dalle 20.00. Di seguito, invece, gli aggiornamenti relativi al concorso di ieri l’altro. L’archivio è utile anche per poter controllare gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. E quindi conoscere subito quali sono i numeri ritardatari e frequenti più significativi.

Tra le cifre più longeve resiste ancora il numero 16 sulla ruota di Firenze. All’estrazioni del Lotto 10 settembre 2022 sono state in tutto 68 le assenze consecutive realizzate da questa cifra sulla ruota fiorentina. Segue poi il numero 63 sulla ruota di Torino che non esce da 72 turni. Il 75 sulla ruota di Cagliari ha totalizzato 71 assenze di seguito. Mentre il numero 33 sulla ruota di Bari non esce da 102 turni. Atro ritardatario da segnalare è il numero 79 sulla ruota di Palermo, che invece ha totalizzato 86 assenze di seguito.

Il prossimo centenario potrebbe essere il numero 16 su Roma che manca da 105 turni. Il numero 14 sulla ruota di Genova ha totalizzato 85 assenze. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco ricordando nuovamente il 15 su una ruota Nazionale a quota 67 ritardi. Il numero 59 su Milano è a quota 114 assenze consecutive, mentre il 55 su Venezia non esce da 86 turni. Infine il 53 sulla ruota di Napoli non esce da 84 sorteggi.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 62 66 68 70 75 83 Numero Jolly 30 Numero SuperStar 64

Nessun “sei” nel concorso di giovedì 8 settembre e il Jackpot vola a 269 milioni di euro. Sono quattordici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 18.553,94 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 28.730 euro ciascuno. Dopo la pubblicazione di tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto oggi seguono quote e premi del Superenalotto 10 Settembre 2022.

Risultati 10eLotto di oggi sabato 10 settembre 2022

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 7 16 17 18 22 26 30 37 39 47 53 60 67 69 74 78 81 83 85 Numero Oro 16 Doppio Oro 16 78

Campania protagonista dell’ultimo concorso con vincite complessive per 91mila euro: ad Afragola in provincia di Napoli vinti 31.875 euro, seguiti dal terno secco (6-18-19) dal valore di 22.500 indovinato a Napoli. A San Tammaro, in provincia di Caserta, centrata una vincita da 14 mila euro. Il 10eLotto del concorso di giovedì 8 settembre premia la Campania regalando la seconda vincita più alta del 2022: a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, un fortunato giocatore ha centrato un 10 dal valore di 1 milione di euro, pareggiando la vincita realizzata ad agosto a Marsala.

Numeri vincenti 10eLotto extra di questa sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 8 10 23 31 34 36 42 49 55 56 62 70 79 89