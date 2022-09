Estrazione del Lotto 13 settembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazione del Lotto 13 settembre 2022, numeri vincenti di oggi, Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con extra.







E’ martedì ed alle estrazioni del Lotto oggi i numeri saranno attesi da tanti. Non solo quelli usciti su tutte le ruote, ma anche e soprattutto quelli del Superenalotto 13 settembre 2022. Un jackpot da record accende i sogni di chi vuole vincere alla lotteria per realizzare i suoi sogni. Un po’ come vorrebbero fare tutti, ma solamente un fortunatissimo all’anno (quasi) riesci nell’impresa! Molto più facile vincere con i numeri dell’estrazione del Lotto 13 settembre 2022: diretta ed aggiornamento in tempo reale subito disponibile su questa pagina.

Il tabellone estrazionale presente di seguito si completerà in maniera progressiva. I primi risultati sono quelli che si conosceranno, saranno quelli usciti sulla ruota di Milano, Genova e Napoli. Seguono poi i numeri estratti sulla ruota di Bari, Venezia e Torino. Usciti i numeri su tutte le ruote, poi sarà la volta dei numeri SuperEnalotto di Sisal. E chi sarà premiato dalla dea bendata, potrebbe pensare di fare il miglior investimento possibile: quello su se stesso. Sul proprio benessere, e sulla propria bellezza. D’altronde il denaro è un mezzo per arrivare alla felicità. E cosa rende più felici, se non sentirsi bene e sereni?

Estrazione del Lotto 13 settembre 2022: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto, diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 9 21 14 34 76 Cagliari 25 5 52 33 28 Firenze 11 85 17 83 56 Genova 19 22 45 90 75 Milano 68 5 74 16 17 Napoli 53 43 83 21 52 Palermo 10 55 69 19 8 Roma 24 18 26 45 51 Torino 18 53 1 27 8 Venezia 77 18 3 82 78 Nazionale 47 54 76 51 26

Anche stasera i numeri al Lotto in diretta può essere seguita su questa pagina. Aggiorna live sull’apposito pulsante che consente di conoscere subito i numeri usciti su tutte le ruote. E’ necessario aggiornare per potere essere rimandati sul sito e poter visualizzare correttamente tutti i risultati dell’estrazione di oggi in diretta.

Ecco intanto le ultime novità che riguardano l’archivio estrazioni Lotto di oggi. Nella classifica dei ritardatari c’è il 16 sulla ruota di Firenze che non esce da 69 turni. Il numero 63 su Torino ha totalizzato 73 ritardi. Mentre il 33 sulla ruota di Bari non esce da 103 colpi di gioco. L’ultimo ritardatario da segnalare all’estrazione Lotto oggi è il numero 15 su Roma assente da 95 giornate.

Gli altri numeri ritardatari da segnalare sono il 75 sulla ruota di Cagliari che all’estrazione del Lotto oggi raggiunge le 72 assenze. Il numero 14 sulla ruota di Genova ha totalizzato 86 assenze consecutive. Il 79 su Palermo manca all’appello da 87 turni. Sulla ruota di Napoli il 53 manca da 85 giornate. Il numero 59 sulla ruota di Milano è a quota 115 assenze consecutive. Infine segnaliamo anche i ritardatari sulla ruota di Venezia, il 55 con 87 assenze. Mentre sulla ruota Nazionale il numero 15 ha totalizzato 68 ritardi di seguito.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 9 16 20 23 69 Numero Jolly 31 Numero SuperStar 46

Nessun “6” nel concorso di sabato 10 settembre e il Jackpot vola a 270,3 milioni di euro. Sono ben 23 i punti “cinque” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 13.446,66 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 33.844 euro ciascuno. Attesa grande per i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi in diretta, per le quote e le vincite più grandi da riscuotere si aspetteranno gli aggiornamenti del prossimo concorso.

Estrazioni 10eLotto di oggi 13 settembre 2022 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 9 10 11 14 17 18 19 21 22 24 25 43 45 52 53 55 68 77 85 Numero Oro 9 Doppio Oro 9 21

E’ arrivata a Carmagnola, in provincia di Torino, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località piemontese sono stati infatti vinti 100 mila euro grazie a un 9 Doppio Oro in un sorteggio abbinato alla modalità frequente, con una giocata del valore di 3 euro. E’ la Sicilia la protagonista dell’ultimo concorso di sabato 10 settembre, infatti, sono state diverse le vincite importanti fatte registrare nell’isola, la più importante a Naso, in provincia di Messina, dove sono stati vinti ben 127.250 euro grazie alla combinazione 8-10-18-81 sulla ruota di Genova, con una giocata del valore di 4,50 euro.