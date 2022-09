Estrazione del Lotto 24 settembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

In tempo reale, estrazione del Lotto 24 settembre 2022, numeri vincenti di oggi Simbolotto, Superenalotto 115 22 e risultati 10eLotto con Extra.







Subito in archivio estrazioni Lotto e Superenalotto oggi sabato 24 settembre 2022, per consentire un’immediata verifica della vincita. Il motivo è semplice: in palio stasera un jackpot record con Sisal. Sempre invece molto seguito il sorteggio dei numeri usciti su tutte le ruote. Già dalle 20,00 chi gioca vuole sapere subito se ha vinto o meno all’ultima estrazione del Lotto di oggi. Come conoscere subito l’esito delle proprie previsioni di gioco?

Molto facile: basta seguire la pubblicazione dei numeri a Lotto in diretta. Si inizia con Milano, Napoli e Roma. Si continua con le ruote di Bari, Cagliari e Genova. Poi ci sono i sorteggi per le ruote di Palermo, Torino e Firenze. In ultimo abbiamo Venezia e Nazionale. Immediata poi la pubblicazione anche della combinazione vincente con i numeri dell’estrazione del Superenalotto 24 settembre 2022. Intorno alle 20,45, invece, poi conosceranno quote e vincite associate al montepremi di questo sabato sera. Ricordiamo che durante l’ultimo concorso, nessuno è riuscito ad indovinare la sestina. Ma cosa potrebbe farne il vincitore di questa fortuna? Di certo entrerà nella storia del gioco, perché in Italia mai nessuno è riuscito ad aggiudicarsi un premio così ricco.

Estrazione del Lotto 24 settembre 2022, numeri vincenti di oggi dalle ruote e Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 25 47 35 20 9 Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano 61 49 90 74 26 Napoli 12 52 49 26 14 Palermo - - - - - Roma 49 15 13 87 39 Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

NUMERI E SIMBOLI SIMBOLOTTO OGGI SABATO 24/9/22: in programmazione.

La pubblicazione dei numeri può essere seguita online in tempo reale o in diretta come fosse uno streaming video. Ricordiamo che per visualizzare correttamente i risultati, è necessario aggiornare o con il link Aggiorna Live. Oppure direttamente con il pulsante in blu in alto alla pagina. L’utente infatti viene rimandato sul sito dove potrà visualizzare correttamente i risultati delle estrazioni del Lotto di oggi. Oltre che i numeri del Superenalotto 115 22.

Vediamo quali sono le ultime novità dell’archivio che consente di controllare gli aggiornamenti delle statistiche di gioco relativi a frequenti ritardatari. Ancora una volta in cima alla classifica troviamo il 12 su Firenze che ha totalizzato 72 assenze consecutive. Il numero 63 su Torino non esce dal 78 turni. Mentre il numero 33 sulla ruota di Bari non si vede da 108 giornate. All’estrazioni del Lotto oggi continua l’attesa anche per il 16 sulla ruota di Roma che fa segnare 111 assenze consecutive.

Verificando gli aggiornamenti che riguardano gli altri numeri ritardatari, ecco che tra questi da segnalare c’è il numero 15 sulla ruota Nazionale che non esce da 73 turni. Il numero 55 sulla ruota di Venezia ha totalizzato 92 ritardi. Il numero 79 sulla ruota di Palermo conta 92 assenze consecutive. Mentre l’86 sul Napoli non esce da 70 turni. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco anche il 59 sulla ruota di Milano che manca da 120 colpi di gioco. Come pure il 54 su Cagliari e il 21 su Genova, rispettivamente assenti da 67 e 89 giornate.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di giovedì 22 settembre e il Jackpot vola a 277 milioni di euro. Sono 4 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 65.432,89 euro. Da segnalare anche un “4 stella” da 40.743 euro. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Attesa per l’estrazione del Lotto e Superenalotto in diretta stasera. Sarà la volta buona per il premio record più ricco di sempre?

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in diretta live

Il concorso del 10eLotto di giovedì 22 settembre premia il Lazio, e in particolare Roma, dove sono state centrate tre vincite per un totale di 80 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 21,3 milioni di euro per un totale di oltre 2,6 miliardi da inizio anno. Il gioco premia il Piemonte, con vincite complessive per oltre 158mila euro in provincia di Torino, a Mazze, dove ne sono state centrate due: la più alta, da 129.500 euro, grazie ai numeri 2-8-60-61, e la seconda da 29.250 euro con i numeri 2-8-61.

Combinazione 10eLotto Extra di oggi: numeri vincenti in diretta live