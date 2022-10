Estrazione del Lotto oggi 13 ottobre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 13 ottobre 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto 123 22 e 10eLotto serale.







Per seguire l’ultima estrazione del Lotto in diretta, aggiorna questa pagina dalle ore 20,00. In pochi mini siconosceranno i numeri usciti su tutte le ruote stasera, come pure la combinazione Superenalotto 13 ottobre 2022. A chiudere poi lo svolgimento del concorso 123 22, c’è la combinazione 10eLotto serale. Un appuntamento ricco, ed in costante aggiornamento fino alle ore 20,45 quando si conoscerà anche la tabella con quote e vincite relative ai premi di stasera.

Per partecipare alle estrazioni del Lotto 13 ottobre 2022 ci sono diverse opzioni previste dal regolamento ufficiale. Ci sono le applicazioni più veloci per provare a giocare in qualsiasi momento della giornata. Essere titolare di un conto di gioco implica diversi vantaggi come ad esempio la possibilità di ottenere l’accredito delle vincite direttamente sul proprio conto. Altrimenti c’è la classica ricevitoria, che resta il luogo in cui si registra il maggior numero di vincite.

Estrazione del Lotto oggi 13 ottobre 2022, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

SIMBOLOTTO GIOVEDì 13/10/2022:

I sorteggi di stasera per molti rappresentano uno svago, che si estende anche alle diverse curiosità associate al gioco. Come l’aggiornamento delle statistiche di gioco. In attesa della diretta estrazione del Lotto 13 ottobre 2022, verifichiamo le ultime novità che riguardano ritardatari e frequenti. Tra questi da segnalare c’è il numero 12 su Firenze. Il numero di assenze ha raggiunto quota 80. Segue poi il 63 sulla ruota di Torino che invece non esce da 86 turni. Gli altri ritardatari da segnalare sono invece il numero 61 sulla ruota di Bari che manca da 75 giornate. Come pure il 54 su Cagliari assente da 75 giornate. L’elenco dei ritardatari continua con il 24 sulla ruota di Genova che invece manca da 97 appuntamenti.

Alle estrazioni del Lotto oggi continua l’assenza anche del 79 su Palermo, ultracentenario con 100 concorsi non giocati. Segue poi il numero 15 sulla ruota Nazionale che invece manca da 81 giornate. Infine ricordiamo anche il 55 su Venezia e l’86 su Napoli a quota rispettivamente a 100 e 78 assenze consecutive. Questo giovedì sera a Roma è il 16 il numero che ha contato più assenze. Mentre il numero 59 su Milano è a quota 128 ritardi.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di martedì 11 ottobre e il Jackpot vola a 287,7 milioni di euro. Sono due i punti “5” centrati, uno a Cagliari presso la tabaccheria Marongiu in via della Pineta 207b e l’altro con una giocata online, con i fortunati vincitori che si portano a casa 133.392,99 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 43.962 euro ciascuno. Continua l’attesa dell’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi giovedì 13 ottobre 2022 per vincite destinate ad entrare nella storia del gioco.

Combinazione 10eLotto di oggi 13 ottobre 2022 in diretta

Il concorso del 10eLotto dell’11 ottobre premia la Calabria. Due le vincite registrate, per un totale di 40 mila euro: la prima, da 20mila euro, ha premiato un giocatore di Rende, in provincia di Cosenza, grazie a un 7 mentre l’altra, sempre del valore di 20 mila euro, è stata centrata a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, con un 9. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro per un totale di oltre 2,8 miliardi da inizio anno. E’ arrivata a Parabiago, in provincia di Milano, la vincita più importante nell’ultimo concorso. Nella località lombarda sono stati infatti vinti 127.200 euro grazie alla combinazione 22-23-28-71 giocata su tutte le ruote. Festa anche a Benevento, dove sono stati vinti 50mila euro grazie a una giocata di tre numeri (9-18-27) sulla ruota di Napoli.

Risultati 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera