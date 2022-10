Estrazione del Lotto oggi 8 ottobre 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 8 ottobre 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 121 22 e 10eLotto serale.







Il sabato sera si seguono le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta, i numeri vincenti di stasera 8/10/2022 si conosceranno alle 20.00. I più attesi forse sono proprio i numeri Superenalotto 8 ottobre 2022 perché daranno la possibilità di diventare milionari con il jackpot dei record. Durante il sorteggio di ieri l’altro giovedì 6 ottobre 2022 nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente. Cresce quindi un altro poco il premio di prima categoria che è tra le vincite più ambite dei giochi di fortuna. Grande attesa anche per l’ultima estrazione del Lotto 8 ottobre 2022. L’appuntamento con il concorso 121 22 di Lottomatica è in diretta e potrà essere seguita come uno streaming video.

Infatti ricordiamo anche per conoscere i risultati in tempo reale, basta aggiornare questa pagina all’orario indicato. Prima quelli della ruota di Milano. Poi seguono quelli sulla ruota di Genova, Napoli e successivamente Bari e Torino fino al completamento di tutte le ruote. Mentre alle 20.05 circa si conoscerà anche la combinazione vincente dell’estrazione Superenalotto di oggi, per finire poi coni numeri del 10Lotto serale.

Estrazione del Lotto oggi 8 ottobre 2022, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 85 51 66 45 4 Cagliari 11 64 72 12 58 Firenze 1 31 14 5 2 Genova 1 5 58 82 38 Milano 28 36 24 19 31 Napoli 63 61 84 67 17 Palermo 64 68 36 13 32 Roma 76 89 41 88 74 Torino 60 36 72 12 34 Venezia 48 54 26 31 89 Nazionale 31 67 56 83 87

Seguire il Lotto in diretta è un appuntamento fisso per tantissimi giocatori. Altro aggiornamento molto seguito è quello relativo ai numeri ritardatari per ciascuna ruota di gioco. A detenere le assenze più numerose è ancora una volta il 79 su Palermo. Sono infatti 98 i ritardi consecutivi realizzati. Poi c’è il 63sulla ruota di Torino che non esce dal 84 colpi di gioco. Sulla ruota di Bari è da segnalare il 61 con le sue 73 assenze.

Gli altri ritardatari più longevi sono il 54 sulla ruota di Cagliari che finora manca da 73 turni. Mentre il numero 12 du Firenze ha realizzato 78 assenze consecutive. Sulla ruota di Genova il numero 21 manca da 95 turni. Sulla ruota Nazionale il numero 15 non si vede da 79 concorsi. A Venezia il numero 55 ha totalizzato 98 ritardi. All’estrazione del Lotto 8 ottobre 2022 continua l’assenza dell’86 su Napoli che manca da 76 concorsi. Infine l’aggiornamento delle statistiche di gioco si conclude con il 16 su Roma, ritardatario con 117 assenze di seguito. Mentre sulla ruota di Milano il 59 ha raggiunto i 126 ritardi.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 26 33 41 51 80 84 Numero Jolly 15 Numero SuperStar 44

Nessun “6” nel concorso di giovedì 6 ottobre e il Jackpot vola a 285,1 milioni di euro. Sono sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 44.056,91 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 28.812 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Da allora grande attesa all’estrazione del Lotto e Superenalotto in diretta: stasera sabato 8 ottobre 2022 si riuscirà a centrare la combinazione vincente?

Combinazione 10eLotto di oggi sabato 8 ottobre in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 5 11 14 28 31 36 48 51 54 60 61 63 64 66 68 72 76 85 89 Numero Oro 85 Doppio Oro 85 51

Il 10eLotto premia la Puglia: a Vieste è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. Campania fortunata con vincite complessive per 59mila euro centrate in provincia di Napoli. L’ultimo concorso ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio dell’anno. Il gioco premia la Calabria: a Vibo Valentia un fortunato giocatore ha centrato il terno secco 1-4-8 sulla ruota Nazionale, vincendo 90mila euro. Veneto protagonista dell’ultimo concorso con vincite complessive per quasi 109mila euro: si festeggia a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, con un colpo da oltre 62mila euro, a Venezia con 25mila euro e a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, con altri 21mila euro.

Estrazione 10eLotto Extra di oggi aggiornando schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 4 12 13 19 24 26 38 41 45 58 67 82 84 88