Estrazioni del Lotto 17 novembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Per l’ultima estrazione del Lotto oggi la diretta è come sempre alle 20,00. I numeri vincenti di Sisal e Lottomatica si conosceranno live stasera. Per conoscere subito i risultati delle estrazioni Lotto e Superenalotto 17 novembre 2022, basta aggiornare questa pagina a partire dalle ore 20,00. Come pure per poter visualizzare i numeri dell’estrazione Superenalotto 138 22, occorre eseguire le seguenti semplici indicazioni. Per i numeri vincenti, puoi fare il refresh della pagina, aggiornandola. In maniera progressiva puoi conoscere i risultati ufficiali di stasera

I numeri del Lotto in diretta saranno seguiti dal Simbolotto. Chiudono la pubblicazione dei risultati ufficiali le combinazioni 10Lotto serale ed Extra. Questa sera si conoscerà anche la prima combinazione vincente della lotteria più celebre di Sisal. I numeri Superenalotto 17 novembre 2022 stasera mettono in palio un Jackpot che sfiora i 310 milioni di euro. Il premio più ricco della storia del gioco potrebbe cambiare di colpo la vita a chi farà 6. Altrimenti ci si accontenterà delle quote e vincite relative al concorso 138 22, che seguiranno la sestina nella pubblicazione, introno alle ore 20,30 circa.

Estrazioni del Lotto 17 novembre 2022 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina

Aggiorna diretta live qui Bari 20 22 71 49 30 Cagliari 4 33 66 27 85 Firenze 61 83 84 50 21 Genova 43 70 11 76 38 Milano 61 26 71 80 67 Napoli 74 71 41 66 7 Palermo 55 43 44 24 4 Roma 57 49 27 90 19 Torino 8 38 62 37 51 Venezia 57 14 29 69 44 Nazionale 88 26 72 18 75

Per conoscere i numeri usciti su tutte le ruote, non serve fare altro che andare nell’archivio di Lottomatica e selezionare il concorso di proprio interesse. Chi vuole verificare l’importo di una vincita, deve inserire gli estremi della propria ricevuta di gioco direttamente nel sistema verifica vincite. Nell’attesa di conoscere i risultati dell’estrazione del Lotto di stasera concorso 138/22, vediamo quali sono le ultime novità.

Questo giovedì sera si continua a cercare il numero 47 sulla ruota di Torino, che raggiunge un numero di assenze pari a 54. Un ritardatario da segnalare è il 24 su Genova che manca ormai da 112 colpi di gioco. Poi c’è il 15 sulla ruota Nazionale che ha raggiunto le 96 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Palermo il 6 è atteso da 56 turni. Gli altri ritardatari più longevi da segnalare alle estrazioni del Lotto oggi sono il 55 sulla ruota Venezia, che totalizza 115 assenze di seguito. Attesa anche per l’85 sulla ruota di Napoli che non si vede da 78 concorsi. Un significativo numero di assenze anche per il 54 su Cagliari, che non esce da 90 concorsi. Mentre sulla ruota di Roma il 23 ha raggiunto gli 89 ritardi. Il 61 sulla ruota di Bari segna 90 assenze, mentre l’82 sulla ruota di Firenze non esce da 66 colpi di gioco. In ultimo si segnala anche il 59 sulla ruota di Milano che totalizza 143 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 6 39 48 52 88 Numero Jolly 9 Numero SuperStar 6

Nessun “6” nel concorso di martedì 15 novembre e il Jackpot vola a 309,3 milioni di euro. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 39.764,10 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 31.454 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Attesa quindi alle estrazioni Lotto e Superenalotto 17 novembre 2022.

Estrazione 10eLotto di oggi: numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 8 11 14 20 22 26 33 38 43 49 55 57 61 66 70 71 74 83 84 Numero Oro 20 Doppio Oro 20 22 Numero Gong 88

E’ arrivata a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, la vincita più alta nell’ultimo concorso. Nella località partenopea sono stati vinti 22.500 euro grazie al terno 8-15-27 sulla ruota di Napoli, in seguito a una giocata del valore di 5 euro. Il concorso del 10eLotto di martedì 15 novembre premia il Piemonte con vincite complessive per 60 mila euro. La più alta della giornata arriva da Venaria Reale, in provincia di Torino, dove è stato centrato un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro per un totale di oltre 3,2 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra: numeri abbinati al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 21 24 27 29 30 37 41 44 50 62 69 76 80 85 90