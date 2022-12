Estrazione del Lotto 13 dicembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto 13 dicembre 2022, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.







L’estrazione del Lotto oggi inizia alle 20,00, ed in diretta sono anche i numeri del Superenalotto 13 dicembre 2022. Il conto alla rovescia anche per chi vuole conoscere la combinazione 10eLotto di stasera è iniziato. Bisogna solo prepararsi a verificare vincite e numeri giocati. Hai vinto alle estrazioni del Lotto di stasera? Passa subito a ritirare la tua vincita in ricevitoria, così puoi intascare il premio ed evitare le scadenze. Hai indovinato tutti i numeri del SuperEnalotto di oggi? Preparati a riscuotere uno dei jackpot più alti nella storia dei giochi d’Europa.

La vita cambia se si vince alla lotteria, soprattutto se il jackpot vale oltre 320 milioni di euro. Ma chi vince all’estrazione dovrebbe anche pensare ad investire cifre così importanti. D’altronde il destino è imprevedibile, e come molte storie di vincitori testimoniano, gli eccessi non pagano! Vediamo allora quali sono le ultime novità rispetto al concorso di ieri e della scorsa settimana.

Estrazione del Lotto 13 dicembre 2022, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

Per seguire il Lotto in diretta e scoprire in tempo reale i numeri vincenti, basta aggiornare in alto alla pagina. I risultati dell’estrazione del Lotto di oggi, i numeri usciti su tutte le ruote andranno a completare il tabellone estrazionale. Nel frattempo si conoscerà anche la combinazione vincente del Superenalotto 149 22.

Aggiorna la pagina al link in alto Tutte Le Estrazioni per conoscere i numeri vincenti del Lotto in diretta. I risultati per ciascuna delle lotterie si conoscono in tempo reale dalle ore 20,00 di stasera. La pubblicazione dei risultati ufficiali concorso 149 22 inizierà come sempre dalla ruota di Milano, alla quale poi seguiranno i numeri usciti su Roma o su Napoli. Abruzzo protagonista del concorso di venerdì 9 dicembre dove sono stati vinti premi per 94.500 euro, tutti nella città di Teramo. Il più alto, da 45 mila euro, è arrivato grazie a un terno, seguito da altre due vincite dal valore rispettivamente di 27 mila euro e 22.500 euro. Tuttavia, la vincita più alta del concorso arriva da Nola, in provincia di Napoli, grazie a tre ambi e un terno dal valore di 47.500 euro.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di lunedì 12 dicembre e il Jackpot vola a 326,3 milioni di euro. Sono due i punti “5” centrati, uno a Brescia presso il punto vendita Sisal situato in via Zanelli 2 e l’altro a Roccarainola, in provincia di Napoli, presso il punto vendita Sisal situato in piazza Giovanni Miele 4, con i fortunati vincitori che si portano a casa 109.730,91 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 37.245 euro. Attesa per i numeri in diretta alle estrazioni del lotto e Superenalotto 13 dicembre 2022.

Estrazioni 10eLotto di oggi 13 dicembre 2022

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Gli ultimi due concorsi del 10eLotto di venerdì 9 e sabato 10 dicembre premiano la Lombardia e in particolare Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove sono state centrate vincite complessive per il valore di 108 mila euro. Il 9 dicembre il 4 Oro da 30 mila euro è risultata la vincita più alta del concorso, seguita da due 9 da 20 mila euro ciascuno realizzati a Bologna e Pescara, mentre il giorno successivo, sempre a Sesto San Giovanni, sono state messe a segno sei vincite da 13 mila euro l’una. Gli ultimi due concorsi hanno distribuito premi per 43,5 milioni di euro per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio anno.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera