Estrazioni del Lotto del 1 dicembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto del 1 dicembre 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione Superenalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.







L’ultima estrazione del Lotto di oggi è in diretta live. I numeri vincenti usciti su tutte le ruote andranno a far parte del concorso 144 di Lottomatica. Per prendervi parte i giocatori possono recarsi nei punti vendita, oppure aprire un conto di gioco online. Molti sperano nel terno secco, nella quaterna o addirittura cinquina! Eppure, vincere non è facile.

L’ultima estrazione Superenalotto oggi mette in palio oltre 300 milioni di euro. Per una cifra simile, vale la pena tentare la sorte. Chi ha giocato stasera ha la possibilità di scoprire subito l’esito della propria giocata, già a partire dalle 20.00. Lo stesso vale anche per i numeri estrazioni del lotto 1 Dicembre 2022, in diretta dalla Sala Belli di Roma, dalle 20,00 inizierà l’aggiornamento in tempo reale. I sorteggi non avvengono in un’unica sede, perché ci sono diverse urne dislocate in sedi sparse in tutta Italia. In pochi minuti ed in maniera perfettamente sincronizzata, avviene il sorteggio di tutte le cifre.

Estrazioni del Lotto del 1 dicembre 2022 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 74 30 7 16 48 Cagliari 15 23 22 60 2 Firenze 21 53 40 16 17 Genova 10 86 75 56 37 Milano 15 49 61 38 14 Napoli 78 35 31 88 27 Palermo 10 63 6 13 76 Roma 48 59 60 10 35 Torino 6 22 81 27 9 Venezia 70 72 47 68 22 Nazionale 31 26 27 42 53

Per verificare la vincita in tempo reale è necessario aggiornare questa pagina dalle 20.00. In questo modo si inizieranno a visualizzare i numeri vincenti sul tabellone estrazionale. Non mancano novità tra i numeri ritardatari attesi su tutte le ruote. Sulla ruota di Firenze è l’82 il numero più atteso che fa segnare 72 ritardi. Il ritardatario più longevo all’estrazione del Lotto 1 dicembre 2022 su Torino è il 47 che non esce da 60 turni. Il 54 sulla ruota di Cagliari fa segnare 96 assenze.

Poi c’è il 24 sulla ruota di Genova che non esce da 118 giornate. Il numero 6 su Palermo è atteso da 62 turni. Mentre sulla ruota di Bari continua l’attesa per il 61 che segna 96 ritardi. Il 32 sulla ruota di Venezia manca da 95 sorteggi. Sulla ruota di Napoli il 79 è il prossimo ritardatario avendo totalizzato 76 assenze consecutive. Chiudono l’aggiornamento il numero 23 su Roma che manca da 111 estrazioni. Poi il numero 15 sulla ruota Nazionale non si vede da 102 colpi di gioco e il 59 su Milano è a quota 149 ritardi.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 13 32 54 56 68 Numero Jolly 67 Numero SuperStar 25

Nessun “6” nel concorso di martedì 29 novembre e il Jackpot vola a 318,3 milioni di euro. Sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 43.701,61 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 50.460 euro ciascuno. Attesa grande alle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi in diretta con il jackpot dei record in palio ancora una volta.

Combinazione 10eLotto di oggi 1 dicembre 2022: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 7 10 15 21 22 23 30 35 40 48 49 53 59 63 70 72 74 78 86 Numero Oro 74 Doppio Oro 74 30 Numero Gong 31

Veneto protagonista dell’ultimo concorso con vincite totali per oltre 76mila euro: la più alta, da 62.500 euro, è stata centrata a Casaleone, in provincia di Verona, poi un’altra vincita da 14mila euro è stata realizzata a Rubano, in provincia di Padova. Sul podio si piazza anche la Sicilia: a Mistretta, in provincia di Messina, sono stati vinti oltre 26mila euro. E’ arrivata a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Un fortunato giocatore ha infatti centrato un “9 doppio Oro” da 500.001 euro grazie a una giocata del valore di cinque euro abbinata alla modalità frequente. Altre due ricche vincite sono arrivate a Eboli (SA) e Parma, del valore di 100mila euro.

Risultati 10eLotto Extra: numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 13 16 17 27 31 38 47 56 60 61 68 75 81 88