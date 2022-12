Estrazioni del Lotto del 15 dicembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto del 15 dicembre 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.







I risultati dell’estrazione del Lotto in diretta stasera potrebbero cambiare vita a nuovi giocatori. I giocatori che tentano la loro fortuna puntando pochi euro sulle proprie cifre fortunate, non si lasceranno scappare l’occasione di poter diventare milionari con il grazie ai numeri Superenalotto di oggi che hanno raggiunto un valore record di oltre 300 milioni di euro.

Il montepremi ha ripreso a salire in maniera incessante da ormai oltre un anno, raggiungendo cifre record. Ma l’attesa è anche per i risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto 15 dicembre 2022. Seguirà il Simbolotto, una formula di gioco semplice ed immediata, che non richiede particolari conoscenze o abilità. E se per il Superenalotto del 15 dicembre 2022 è il jackpot dei record a destare clamore ed interesse, lo stesso non si può dire per Lotto e 10eLotto. In questo caso le dinamiche di gioco sono abbastanza ripetitive e con poche novità.

Estrazioni del Lotto del 15 dicembre 2022 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta live

Scopri i risultati Lotto e Superenalotto 15 dicembre 2022. Quali numeri giocare questo giovedì sera? Le previsioni possono essere fatte tenendo presenti gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. Rispetto all’ultimo concorso, poco è cambiato. A contare più ritardi è il numero 61 su Genova il principale ritardatario, avendo realizzato 62 assenze consecutive. Altro ritardatario da segnalare è l’85 sulla ruota di Palermo che conta 67 ritardi. Tra i numeri più longevi c’è sempre il 32 sulla ruota di Venezia che conta 101 assenze consecutive, mentre il numero 42 su Napoli non esce da 80 colpi di gioco.

Alle estrazioni del Lotto del 15 dicembre 2022 continua l’attesa per il 14 su Cagliari, che non esce da 78 giornate. Mentre sulla ruota di Firenze si attende l’82 che conta 78 ritardi. Raggiunge le 155 assenze anche il 59 su Milano, mentre sulla ruota Roma continua l’attesa per il 23, che conta 101 turni di assenza. Tra i ritardatari più significativi per ciascuna ruotata di gioco ci sono da segnalare anche il 77 su Torino.

Estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di martedì 13 dicembre e il Jackpot vola a 327,1 milioni di euro. Sono undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 23.606,01 euro a testa. Da segnalare anche sedici “4 stella” da 47.454 euro ciascuno. Alle estrazioni del lotto e Superenalotto di oggi in diretta quote e vincite seguiranno i risultati ufficiali intorno alle ore 20,30.

Diretta 10eLotto del 15 dicembre 2022 dalla schedina

È arrivata ad Alassio, in provincia di Savona, la vincita più alta nell’ultimo concorso. Grazie all’estrazione di martedì 13 dicembre, nella località ligure sono stati vinti 67.250 euro 6-19-26-72 sulla ruota di Torino, in seguito a una giocata del valore di 4 euro. Giornata fortunata in Liguria, dove si registrano altre due vincite importanti: la prima, da 50.596 euro, è arrivata ad Ameglia (SP) con una giocata di 5 euro sulla ruota di Genova, mentre la seconda, da 14mila euro, è arrivata a Sanremo (IM). Il concorso del 10eLotto premia la Campania dove sono state centrate vincite complessive per 42.500 euro. A Qualiano, in provincia di Napoli, è stato realizzato un 9 da 20 mila euro mentre a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, sono stati messi a due 4 Extra da 11.250 euro ciascuno.

Estrazioni 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera