Estrazioni del Lotto del 20 dicembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Non vanno in vacanza le lotterie più seguite d’Italia: i numeri a Lotto in diretta si conosceranno come sempre alle ore 20,00. Come ogni martedì sera, dopo aver conosciuto le cifre estratte su tutte le ruote, si conosceranno anche le altre combinazioni fortunate. La prima, più attesa, è quella dell’estrazione SuperEnalotto.

Il jackpot milionario è tra i più ricchi in palio al momento ed è per questo che cresce l’adesione durante la raccolta avvenuta nelle ultime ore. Dopo la pubblicazione dei numeri delle estrazioni del Lotto in diretta oggi 20 dicembre 2022, segue la sestina di Sisal. Per conoscere i numeri vincenti basta aggiornare il link di seguito. I risultati di Lottomatica e Sisal saranno forniti in tempo reale.

Estrazioni del Lotto del 20 dicembre 2022 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO MARTEDì 20 12 2022: in programmazione.

Vediamo, quindi, quali sono i ritardatari e meno frequenti di tutte le precedenti estrazioni Lotto e SuperEnalotto. Gli italiani ogni settimana verificano gli aggiornamenti presenti in archivio per poter fare le previsioni di gioco. Grazie ai numeri spia e ai numeri fortunati, ad esempio è possibile fare pronostici o tentare la fortuna con la smorfia napoletana.

Come funziona la diretta dell’estrazione del Lotto 20 dicembre 2022? Dalle ore 20,00 bisogna collegarsi sulla pagina dedicata ai sorteggi su Controcampus. Poi basterà aggiornare con i pulsanti e link sempre sulla pagina dedicata, o secondo le impostazioni del proprio smartphone. Aggiornando la pagina, la tabella dedicata ai numeri usciti sia tutte le ruote andrà a completarsi in annera progressiva. L’ordine è il seguente, secondo le disposizioni del regolamento: dapprima si conosceranno i numeri dell’estrazione del Lotto 20 dicembre 2022 usciti sulla ruota di Milano, Napoli e Roma.

Completate queste ruote con le cinquine, seguono gli altri estratti, che sono quelli delle ruote di Bari, Genova e Cagliari. Poi è il turno di Palermo, Torino e Firenze. Infine, completano la tabella i numeri usciti sulle ruote di Venezia e Nazionale.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nell’ultimo concorso di sabato 17 dicembre e il Jackpot vola a 330,2 milioni di euro. E’ stato però centrato un “5+1” da 1.146.915,35 euro presso il punto vendita Sisal di via Padova 6 a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. Inoltre, sono undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.685,63 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 25.608 euro ciascuno. Alla diretta delle estrazioni del lotto e Superenalotto 20 dicembre 2022 ci sarà grande attesa per i risultati ufficiali.

Estrazione 10eLotto di oggi 20 Dicembre 2022 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

E’ arrivata a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, la vincita più alta nell’ultimo concorso. Grazie al sorteggio di sabato 17 dicembre, infatti, nella località veneta sono stati vinti 43.478,26 euro con l’opzione Simbolotto sulla ruota di Venezia, in seguito a una giocata del valore di 4 euro. A Sacile, in provincia di Pordenone, vinti 22.500 euro grazie al terno 15-69-72 sulla ruota di Firenze. Il concorso del 10eLotto di sabato 17 dicembre premia la Lombardia con vincite complessive per 161.900 euro. La più alta di giornata arriva da Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, grazie a un 7 Doppio Oro da 100 mila euro, seguito da un 7 Oro da 20 mila euro realizzato a Somaglia, in provincia di Lodi. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25 milioni di euro per un totale di oltre 3,5 miliardi da inizio anno.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera