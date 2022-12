Estrazioni del Lotto del 6 dicembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 6 dicembre 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.







L’ultima estrazione del Lotto oggi si gioca alle 20,00. Come pure ricche vincite aspettano i giocatori che indovineranno i numeri del Superenalotto 146 22. Un jackpot record di oltre 300 milioni di euro premierà chi centrerà la sestina. Come sempre c’è grande impazienza di scoprire anche quale sarà la combinazione del 10eLotto serale. Alle ricevitorie di Lottomatica di certo si saranno recati tutti quelli che sperano di centrare una ricca vincita in denaro. Tre volte a settimana si giocano le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta, pubblicazione dei numeri in tempo reale per chi ama verificare la vincita online subito.

Scoprire subito di aver vinto, significa innanzitutto non correre il rischio di dimenticare di controllare la propria giocata. Una dimenticanza che comprometterebbe anche l’eventuale riscossione delle vincite. Ma poi, prima si intasca il proprio premio, e prima si potrà iniziare a creare ulteriore valore per mezzo della ricchezza inaspettata. Prima di conoscere i numeri a Lotto 6 dicembre 2022, e quelli del Superenalotto di oggi, verifichiamo cosa dice l’aggiornamento dell’archivio sugli ultimi estratti.

Estrazioni del Lotto del 6 dicembre 2022 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta live

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO MARTEDì 7 12 22: in programmazione.

Ricordiamo anche quali sono le ultime novità relative all’archivio estrazioni del Lotto stasera, qualcosa cambia rispetto al concorso di ieri l’altro. C’è ancora il 47 sulla ruota di Torino ad essere il più atteso con i suoi 62 ritardi. Segue poi il numero 24 sulla ruota di Genova che ha totalizzato 120 assenze consecutive. Mentre l’85 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 63 ritardi.

Sulla ruota di Venezia il numero 32 ha totalizzato 97 ritardi consecutivi. Mentre il 42 su Napoli manca da 76 giornate. Il numero 23 su Roma manca da 97 concorsi. Mentre il 61 sulla ruota di Bari manca da 98 giornate. Sulla ruota di Cagliari continua l’attesa per il 14. Mentre sulla ruota di Milano il 59 manca da 151 turni. Il numero 15 sulla ruota Nazionale ha raggiunto le 104 assenze consecutive all’estrazione del Lotto di oggi. Mentre il 14 su Cagliari è a quota 69 ritardi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di sabato 3 dicembre e il Jackpot vola a 321,6 milioni di euro. E’ stato però centrato presso il punto vendita Sisal di via Flaminia 181 a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, un “5+1” da 1.150.947,88 euro. Ricordiamo come riscuotere. Sono cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 74.368,94 euro a testa. Dalle 20,00 saranno noti i risultati delle estrazioni del Lotto in diretta ed i numeri Superenalotto 6 dicembre 2022.

Combinazione 10eLotto di oggi 6 dicembre 2022

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso di sabato 3 dicembre premia la Campania dove sono state realizzate vincite complessive per oltre 177 mila euro. A Napoli un fortunato giocatore si è portato a casa 112.500 euro grazie a un terno, a Scafati, in provincia di Salerno, sono stati vinti 27 mila euro, seguiti dai 22.500 euro di Atripalda, in provincia di Avellino, sempre azzeccando un terno.

Veneto fortunato nell’ultimo concorso del 10eLotto, con vincite complessive per 120mila euro: la più alta è stata centrata ad Altivole, in provincia di Treviso, dove un fortunato giocatore ha indovinato un 8 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi dall’inizio dell’anno.

Verifica 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera