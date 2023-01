Estrazione del Lotto del 21 gennaio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto del 21 gennaio 2023 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto Extra.







Tutto pronto per i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera. Dalle ore 20:00 di questo sabato sera inizierà puntuale il conto alla rovescia per verificare la vincita. Pochi minuti per scoprire quali sono i numeri vincenti al Lotto 21 gennaio 2023. Tante le giocate registrate da Lottomatica, ma sono soprattutto i giocatori del Superenalotto di oggi che sono disposti a battere tutti i record. Infatti l’estrazione Superenalotto 21 gennaio 2023 ha numeri vincenti che valgono oltre 350 milioni di euro.

Un primato assoluto per la lotteria di Sisal, nonché per l’intera storia dei giochi italiani. Ad inseguire questo sogno sono in tantissimi e che tre volte a settimana cercano di centrare l’ambita combinazione vincente. Ma nell’attesa che si facciano le ore 20:00, vediamo quali sono gli aggiornamenti dell’ultima estrazione del Lotto di oggi. Ritardatari, frequenti, vincite e premi più ricchi: di seguito tutti gli aggiornamenti relativi anche a 10 e Lotto e Simbolotto.

Estrazione del Lotto del 21 gennaio 2023, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 59 66 31 45 33 Cagliari 23 77 83 26 85 Firenze 46 88 5 38 18 Genova 11 61 30 1 4 Milano 86 8 13 14 28 Napoli 73 57 77 34 33 Palermo 62 57 28 4 22 Roma 55 66 48 86 62 Torino 89 83 25 84 74 Venezia 22 54 Nazionale 16 84

SIMBOLOTTO 21 01 23: in programmazione.

Dalle ore 20:00 sarà possibile conoscere i numeri al Lotto in diretta, insieme ai risultati ufficiali Superenalotto 9 23. In pochi minuti sarà possibile verificare la vincita grazie all’aggiornamento in tempo reale con la seguente tabella con tutti i numeri vincenti usciti su tutte le ruote. Ma vediamo anche quali sono le ultime novità rivelate dall’archivio estrazioni del lotto oggi.

Su Genova il numero 61 manca da 78 turni. Sulla ruota a Napoli il 50 non si vede da 79 concorsi. Sono in totale 80 le assenze dei numeri 49 su Firenze, 45 su Palermo e 77 su Torino. Sulla ruota Nazionale il 48 non esce da 84 giocate. All’ultima estrazione del Lotto il 14 sulla ruota Cagliari ha segnato 89 assenze consecutive. Sulla ruota Venezia il 32 fa contare 117 ritardi, proprio come il 23 sulla ruota Roma. Il 61 su Bari non esce da 118 concorsi mentre il 59 su Milano ha raggiunto i 171 ritardi consecutivi.

Risultati SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di giovedì 19 gennaio e il Jackpot vola a 353,8 milioni di euro. Sono 14 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 22.586,52 euro a testa. Da segnalare anche 13 “4 stella” da 23.493 euro ciascuno. Stasera in diretta estrazione del Lotto e Superenalotto 21 gennaio 2023, premi e vincite disponibili dalle ore 20,30 sempre su questa pagina. Scorpione quanto si vince verificando subito la quantificazione delle quote in base al montepremi raccolto stasera.

Combinazione 10eLotto di oggi sabato 21 gennaio 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il 10eLotto di giovedì 19 gennaio premia la Lombardia e precisamente Milano dove sono state realizzate due vincite per un totale di 70 mila euro. La più alta arriva grazie a un 9 Oro da 50 mila euro, seguita da un 9 da 20 mila euro. Da segnalare un’altra vincita da 50 mila euro, realizzata a Genova, sempre con un 9 Oro. Si festeggia anche nel Lazio dove sono stati vinti complessivamente 40 mila euro: a Nettuno, in provincia di Roma, un fortunato giocatore ha messo a segno un 8 Oro da 30 mila euro mentre a Fumone, in provincia di Frosinone, è stato indovinato un 8 da 10 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 22,9 milioni di euro per un totale di oltre 211 milioni da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in diretta