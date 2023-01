Estrazioni del Lotto oggi 19 gennaio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto oggi 19 gennaio 2023, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto con Extra.







Si tiene questa sera l’estrazione del Lotto in diretta di giovedì 19 gennaio 2023. Nuovo appuntamento con i numeri su tutte le ruote. Dalle ore 20:00 sarà possibile seguire l’aggiornamento in tempo reale con tutti i risultati ufficiali previsti. Per poter prendere parte al gioco è necessario convalidare online o nelle ricevitorie abilitate. Per seguire le istruzioni per lotto e Superenalotto in diretta oggi basta avere uno smartphone.

Aggiornando la pagina la tabella con tutti i numeri vincenti consentirà di verificare la vincita. Grande attesa anche per i numeri Superenalotto 19 gennaio 2023 che valgono oltre 350 milioni di euro. Il Jackpot dei record continua ad essere attesissimo nonostante le numerose giocate, ancora nessuno è riuscito a centrare la fortunata combinazione vincente. Ricordiamo che a seguire ci sarà la combinazione del 10 e Lotto serale e quella del Simbolotto di stasera. Vediamo intanto quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi alle statistiche che riguardano ritardatari e numeri frequenti.

Estrazioni del Lotto oggi 19 gennaio 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 19 1 23: in programmazione.

Per verificare la vincita aggiorna questa pagina dopo le ore 20:00. Per i numeri al Lotto in diretta oggi 19 gennaio 2023 bisognerà aspettare pochi minuti perché entro le ore 20:10 sarà completa la tabella con tutti gli ultimi estratti. Intanto ricordiamo la classifica dei numeri ritardatari più significativi rispetto al concorso di ieri martedì 17 gennaio 2023.

In cima la classifica dei ritardatari troviamo ancora il 59 sulla ruota Milano che manca da 172 turni. Segue 61 su Bari a quota 117 assenze. Sulla ruota di Roma e sulla ruota di Venezia mancano rispettivamente 23 e 32 entrambi assenti da 216 concorsi. Sulla ruota Cagliari il 14 non si vede da 88 turni. Sulla ruota Nazionale il 48 conta 83 ritardi. Sulla ruota di Firenze il numero 49 non si vede da 79 appuntamenti di gioco, proprio come il 45 sulla ruota Palermo. Si aggiunge a questo numero di assenze anche il 77 di Torino. Sulla ruota Napoli alle estrazioni del Lotto oggi manca il 50 che non si vede da 78 giornate. Infine segnaliamo il 61 sulla ruota Genova che invece ha totalizzato 77 ritardi.

Combinazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di martedì 17 gennaio e il Jackpot vola a 352 milioni di euro. Sono 13 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 25.008,98 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 28.226 euro. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Appuntamento per gli aggiornamenti alle estrazioni del Lotto e Superenalotto 19 gennaio 2023 in diretta. Quote e vincite saranno segnalate pochi minuti dopo la combinazione vincente di stasera.

Schedina 10eLotto di oggi 19 gennaio 2023 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Doppietta al 10eLotto in Sicilia: a Ragusa è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, un 5 Doppio Oro da 30mila euro, mentre a Palermo si festeggia con un 6 Doppio Oro da 6mila euro. Due vincite anche in Lombardia, per un bottino complessivo di 28.500 euro: a Bergamo è stato realizzato un 6 Oro da 22.500 euro mentre a Milano è stato centrato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 189 milioni dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di oggi in tempo reale