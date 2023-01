Estrazione del Lotto del 26 gennaio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto del 26 gennaio 2023, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.







Inizia alle 20,00 l’appuntamento con la diretta estrazioni Lotto e Superenalotto 26 gennaio 2023. I numeri al Lotto oggi assegneranno certamente ricche vincite, ma saranno soprattutto i risultati ufficiali del Superenalotto 11 23 che potrebbero cambiare di colpo la vita di qualcuno. Continua a salire infatti il jackpot dei record che questo giovedì 26 1 23 supera i 350 milioni di euro.

Ancora nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente, anche se ricche vincite e quote al Superenalotto oggi rappresentano certamente un ottimo premio di consolazione. Nell’attesa di conoscere quindi i numeri dell’ultima estrazione del Lotto di oggi, verifichiamo quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco. Dall’archivio ritardatari e frequenti indicheranno alcuni dei possibili numeri da giocare ai prossimi sorteggi, ma anche le vincite più ricche realizzate nel concorso di ieri martedì 24 gennaio 2023 rappresentano una simpatica curiosità tutta da verificare.

Estrazione del Lotto del 26 gennaio 2023, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Bari 47 23 61 46 41 Cagliari 79 24 25 39 55 Firenze 44 1 87 61 63 Genova 63 27 49 81 52 Milano 11 84 25 50 65 Napoli 39 52 65 4 73 Palermo 8 87 21 61 43 Roma 6 79 81 22 18 Torino 23 85 89 88 49 Venezia 25 4 2 68 82 Nazionale 2 46 31 51 70

Aggiorna la pagina partire dalle ore 20:00 per conoscere i numeri al Lotto in diretta stasera giovedì 26 gennaio 2023. L’appuntamento con i risultati ufficiali è sempre puntualissimo e consente di conoscere subito gli ultimi estratti su tutte le ruote. Intanto ricordiamo le novità relative alla classifica dei ritardatari. Insieme troviamo ancora una volta il 59 sulla ruota Milano che non esce da 173 concorsi. Sulla ruota Bari il 61 manca da 120 appelli, mentre il 23 sulla ruota Roma ed il 32 sulla ruota a Venezia mancano entrambi da 119 concorsi. Il numero 14 sulla ruota Cagliari fa segnare 91 assenze consecutive. Alle estrazioni del Lotto oggi il 48 sulla ruota Nazionale è il più atteso con 86 ritardi. Sulla ruota Firenze il numero 49 e sulla ruota Palermo il numero 45, mentre sulla ruota Torino e il numero 77 contano tutti 82 ritardi di seguito. Infine chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco con il 50 sulla ruota Napoli che manca da 81 giocate. Mentre il 35 fa segnare 65 assenza di seguito.

Risultati SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 6 25 34 60 79 86 Numero Jolly 48 Numero SuperStar 81

Nessun “6” nel concorso di martedì 24 gennaio e il Jackpot vola a 356,8 milioni di euro. Sono ben 18 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 17.790,93 euro a testa da riscuotere. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 19.584 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Riusciranno all’estrazione del Lotto e Superenalotto 26 gennaio 2023 a battere questo record?

Estrazioni 10eLotto di oggi 26 gennaio 2023 in diretta live

Numeri Vincenti 1 4 6 8 11 23 24 25 27 39 44 47 49 52 61 63 79 84 85 87 Numero Oro 47 Doppio Oro 47 23 Numero Gong 2

Lazio e Lombardia protagoniste dell’ultimo concorso del 10eLotto di martedì 24 gennaio. Si festeggia a Roma con un 8 da 10 mila euro, seguito da un 6 Doppio Oro da 7.500 euro messo a segno a Ceprano, in provincia di Frosinone. Tornando in provincia di Roma, vinti 6.300 euro a Fiumicino con un 1 Oro mentre a Cave è stato indovinato un altro 6 Doppio Oro, questa volta dal valore di 6 mila euro. Un poker di vincite complessive nel Lazio da 29.800 euro, totale leggermente più alto della Lombardia che si ferma a 29 mila euro grazie al 7 Doppio Oro di Rezzato, in provincia di Brescia e all’8 centrato a Gorgonzola, in provincia di Milano, entrambi da 10 mila euro a cui si aggiunge un 4 da 9 mila euro centrato a Bergamo.

Schedina estrazione del 10eLotto Extra del 26 gennaio 2023

Numeri Vincenti 2 18 21 22 41 43 46 50 55 65 68 73 81 88 89