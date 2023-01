Estrazione del Lotto oggi 3 gennaio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazione del Lotto oggi 3 gennaio 2023, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.







Le estrazioni Lotto e Superenalotto oggi sono in diretta live su Controcampus. Scopri come verificare la vincita e conoscere gli ultimi aggiornamenti delle statistiche di gioco. L’ultima estrazione Lotto Superenalotto e Dieci e Lotto fa parte del concorso 1 23 di Lottomatica e Sisal. Tanti giocatori sperano di centrare i numeri del Superenalotto 3 gennaio 2023. Una raccolta record delle giocate, proprio per il jackpot da oltre 340 milioni di euro, rendono questa lotteria tra le più seguite in Italia attualmente.

La partecipazione alle estrazioni del Lotto di stasera coinvolgerà i giocatori da nord a sud. Molti sperano di centrare la sestina. Ma le opportunità per diventare ricchi sono molteplici, anche se non si fa’ 6., grazie ad ambo, terno, quaterna.. Tante opzioni di gioco per soddisfare tutte le aspettative di vincita.

Estrazione del Lotto oggi 3 gennaio 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 18 60 66 51 19 Cagliari 6 1 55 27 19 Firenze 40 83 85 82 65 Genova 80 57 38 79 21 Milano 27 38 3 85 75 Napoli 90 30 67 24 60 Palermo 49 27 40 50 59 Roma 74 51 45 12 41 Torino 39 74 64 61 13 Venezia 15 Nazionale 87

SIMBOLOTTO MARTEDI' 3 1 23: in programmazione.

Ricarica la pagina per conoscere quali sono i numeri usciti su tutte le ruote stasera. La diretta inizierà con la ruota di Milano. Seguirà con Napoli Genova e Bari. Aggiorna la pagina e segui sul tabellone di seguito la pubblicazione dei numeri, come fosse uno streaming video.

L’archivio ricorda quali sono i ritardatari più importanti rispetto all’ultimo concorso di sabato 31 dicembre 2022. Sulla ruota di Milano il 59 manca da 173 giocate. sulla ruota di Bari 61 non si vede da 110 concorsi. La classifica dei numeri ritardatari dell’estrazione Lotto 3 gennaio 2022 in diretta segnala che a Roma il 23 è a quota 109 ritardi. Su Venezia 32 non si vede da 109 giornate. Cagliari con il 14 ha raggiunto 81 assenze di seguito. Sulla ruota Nazionale 48 non si vede da 76 sorteggi. Alle estrazioni del Lotto in diretta stasera si continua ad aspettare l’85 su Palermo a quota 75 ritardi. Il numero 49 sulla ruota Firenze non si vede da 72 giornate. Stesso numero di assenze anche per il 77 sulla ruota Torino mentre il 50 sulla ruota Napoli non è estratto da 71 concorsi. Infine chiudiamo la speciale classifica dei numeri ritardatari al Lotto oggi con il 61 su Genova che non si vede da 70 giornate.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar di stasera

Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Continua la caccia al “6” e prosegue la corsa del montepremi: nell’intero 2022, per la prima volta nella storia del gioco, nessun giocatore è riuscito a centrare nell’anno solare il Jackpot, facendolo schizzare alla cifra record di 340,7 milioni di euro. Mai dal 1997, anno di debutto del gioco, era capitato che l’anno si chiudesse senza almeno un “6”, mentre il record, con ben 12 Jackpot centrati in 12 mesi, è stato fissato nel 2000 e nel 1998. Il SuperEnalotto si conferma come il gioco più amato dagli italiani tanto che nel 2022 sono stati raccolti 1,5 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente. Grande attesa quindi questa sera per l’estrazione del Lotto in diretta e per i numeri Superenalotto 3 gennaio 2023.

Combinazione 10eLotto di oggi 3 gennaio 2023 in diretta live

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Sicilia fortunata nelle feste di Natale: le lotterie del 27 dicembre premiano l’isola con vincite complessive per oltre 80mila euro. A Messina è stata centrata una vincita da oltre 50mila euro, mentre a Campofranco, in provincia di Caltanissetta, un fortunato giocatore del 10eLotto ha indovinato un 7 Doppio Oro da 30mila euro. In entrambi i casi, si tratta delle vincite più alte del concorso.

