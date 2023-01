Estrazione VinciCasa 15 gennaio 2023: previsioni e numeri vincenti

Aggiorna estrazione VinciCasa 15 gennaio 2023 da questa pagina: previsioni, ritardatari e in diretta, numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera.







Con Vincicasa Win for Life oggi domenica 15 gennaio 2023 si gioca per vincere l’immobile numero 187. Durante il concorso di ieri nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione fortunata. Riparte quindi la raccolta scommesse per la casa dei sogni. Al costo di 2 euro è possibile prendere parte all’estrazione Vincicasa 15 23. Ad ogni concorso il Jackpot resta invariato. Le opzioni di gioco previste dal regolamento consentono di poter effettuare giocate in maniera facile ed immediata, grazie alle diverse tipologie di schedina presenti nei punti vendita autorizzati. Adeguare le funzionalità delle ricevitorie ed i relativi servizi all’innovazione della tecnologia non fa che accrescerne la preferenza rispetto agli altri canali.

Estrazione VinciCasa 15 gennaio 2023: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina in diretta

I risultati sono pubblicati in diretta su questa pagina. Dalle ore 20,00 è possibile seguire l’aggiornamento in tempo reale su questa pagina. Questo è l’orario in cui si conosceranno i numeri vincenti dell’estrazione di oggi e potranno essere confrontati con quelli giocati. Per poter vincere uno dei premi in palio è necessario indovinare almeno due delle cinque cifre estratte. Il premio di prima categoria vale mezzo milione di euro ed è in parte vincolato all’acquisto di uno o più immobili su tutto il territorio nazionale.

Schedina quote e premi VinciCasa di oggi in diretta

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

La liquidazione dei premi di Vincicasa avviene secondo regole precise. Infatti sono previsti dei limiti per la riscossione dei premi in contante. Il loro valore non può superare i limiti imposti dalla legge per la circolazione del contante. Quando necessario, sono effettuati accrediti direttamente sul conto del vincitore. In alcuni casi, quando il premio è particolarmente elevato, la riscossione avviene in appositi Uffici Pagamenti Premi. Come nel caso del jackpot. Ma il settore immobiliare potrebbe far vincere anche senza indovinatre numeri fortunati.

