Estrazioni del Lotto 10 gennaio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Ci sono i numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di oggi in diretta alle 20,00, insieme ai risultati ufficiali di Simbolotto, SuperEnalotto 10 gennaio 2023 e 10eLotto serale. Il sorteggio della sestina permette questo martedì sera di diventare multimilionari, giocando i numeri vincenti della combinazione, ci si aggiudica un jackpot record da oltre 340 milioni di euro. C’è una probabilità su 622.614.630 di centrare la combinazione vincenti del giorno, ma giocare costa 1 euro, quindi perché non provare ad inseguire questo sogno?

Altrimenti ci sono le estrazioni del Lotto in diretta e dalle ore 20,00 si conosceranno live i numeri usciti su tutte le ruote. Molti proprio stasera potrebbero scoprire di essere diventati ricchi e di potere pensare di vedere il proprio futuro nella maniera più rosea! Già è successo ai vincitori della recente Lotteria Italia, e chissà che magari questo anno possa iniziare bene per nuovi giocatori.

Estrazioni del Lotto 10 gennaio 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Tra i numeri ritardatari da segnalare, c’è sempre il 59 sulla ruota Milano che manca da 166 turni. Il numero 61 assente da 11, mentre i numeri 23 su Roma e 32 su Venezia mancano entrambi da 112 sorteggi. Sulla ruota di Genova il 61 è assente da 73 giornate. Sulla ruota Napoli alle estrazioni del Lotto di stasera manca il 50 da 74 appuntamenti di gioco. Sulla ruota Torino il 77 non si vede da 75 concorsi, proprio come 49 su Firenze. Sulla ruota Palermo il numero 85 non esce da 78 giocate mentre il numero 48 sulla ruota Nazionale è assente da 79 turni. Chiude questa speciale classifica il 14 su Cagliari che è assente da 84 giocate.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di sabato 7 gennaio e il Jackpot vola a 345,5 milioni di euro. Nel concorso di sabato 7 gennaio sono dodici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 30.293,09 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 44.352 euro ciascuno. Con le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera sarà possibile conoscere tutti gli altri risultati ufficiali in pochi minuti, insieme a tutte le vincite relative al montepremi di Sisal.

Risultati 10eLotto di oggi 10 gennaio 2023: numeri vincenti

E’ arrivata a Imperia la vincita più importante dei due concorsi di giovedì 5 e sabato 7 febbraio 2023. Nella città ligure, infatti, sono stati vinti ben 187.250 euro con la combinazione 22-66-77-88 sulla ruota Nazionale, grazie a una giocata del valore di 4 euro. Liguria protagonista anche con una doppia vincita ad Albenga, rispettivamente da 23.750 e 22.500 euro. Lombardia protagonista degli ultimi due concorsi del 10eLotto, la vincita più alta del giorno 7 arriva da Nembro, in provincia di Bergamo, grazie a un 8 Doppio Oro da 100 mila euro. Gli ultimi due concorsi del 10eLotto hanno distribuito premi per oltre 48 milioni di euro per un totale di oltre 77,8 durante tutto l’anno.

