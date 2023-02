Estrazione MillionDAY del 19 febbraio 2023: combinazione di oggi

Aggiorna estrazione MillionDAY del 19 febbraio 2023 dalla schedina per conoscere numeri vincenti di oggi e la combinazione Extra 3.

Domenica 19 febbraio 2023 si gioca l’ultima estrazione MillionDay della settimana. Anche oggi si tiene un nuovo concorso che mette in palio 1 milione di euro. Per vincere è necessario indovinare cinque numeri estratti dal sistema informatizzato che tutti i giorni svela i numeri vincenti. Per conoscere subito i risultati, basta aggiornare su questa pagina. All’orario indicato sarà nota la combinazione che oggi consente di vincere non solo un milione di euro, ma anche altre categorie di premi. Per vincere bisogna avere fortuna. E per ingraziarsela all’estrazione Million Day 19 febbraio 2023, ognuno ha la sua tecnica. Amuleti, oggetti colorati, statuette e riti.

Anche i meno scaramantici alla fine fanno affidamento su questo genere di oggetti per invocare la buona sorte. I più famosi sono i cornetti, quadrifogli e ferri di cavallo, a cui si è abituati in Italia. Ma la sorte non è una tradizione millenaria solo nostrana. Nel mondo ci sono tanti portafortuna, alcuni molto celebri ed originali che potrebbero essere usati per rendere ancora più simpatica e divertente la partecipazione al gioco.

Estrazione MillionDAY del 19 febbraio 2023: numeri vincenti di oggi aggiornando schedina

Per conoscere la combinazione del 19 2 239, ricarica la pagina dopo le ore 20.30. In questo modo potrai verificare on-line i risultati del concorso. Su Controcampus.it è possibile scoprire in tempo reale la combinazione fortunata e che da’ diritto alla riscossione dei premi previsti dal regolamento. Finora sono state indovinate 241 combinazioni fortunate. Verifica la vincita del concorso di ieri sabato 18 febbraio 2023. In caso di esito negativo, non bisogna disperare. Si potrà riprovare, magari con l’aiuto di un portafortuna. Magari proprio così è stata realizzata l’ultima vincita. Parliamo di quella realizzata giovedì 9 febbraio, la sesta vincita dall’inizio dell’anno da 1.000.000€ grazie al gioco, questa volta a Bardolino in Veneto. E’ la 241esima dal lancio della lotteria in cui si vince un milione di euro al giorno.

Verifica combinazione MillionDAY Extra da questa pagina