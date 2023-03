Estrazioni del Lotto 7 marzo 2023, SuperEnalotto e 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto 7 marzo 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e diretta 10eLotto.

Per i numeri dell’ultima estrazione del Lotto in diretta bisogna aspettare le ore 20:00. Stasera si gioca il concorso Superenalotto 28 23, quote e vincite saranno disponibili dopo le ore 20:30. Per conoscere poi gli altri risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto 7 marzo 2023, basta aggiornare questa pagina. Infatti dopo la sestina di Sisal seguirà la combinazione del Simbolotto di martedì sera e le combinazioni del 10Lotto serale 10eLotto Extra. Verifica la vincita e scopri quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco. La diretta inizierà con le ruote di Roma, Napoli, Milano. Seguiranno poi i numeri vincenti di Bari, Cagliari e Genova. Infine seguiranno gli ultimi estratti su Palermo, Torino, Firenze, Nazionale e Venezia. Di seguito le ultime novità che riguardano la classifica ritardatari segnalati dall’archivio ufficiale.

Estrazioni del Lotto 7 marzo 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 7 47 79 53 Cagliari 24 87 7 86 Firenze - - - - - Genova 19 72 86 12 Milano 67 82 12 62 59 Napoli 83 82 72 10 4 Palermo - - - - - Roma 84 38 6 45 16 Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

NUMERI SIMBOLOTTO 7 3 23: in programmazione.

I numeri al Lotto in diretta stasera 7 marzo 2023 sono disponibili dalle 20,00. La seguente tabella si aggiornerà in tempo reale. Dalla sala Belli di Roma inizierà il sorteggio delle cifre che potranno regalare ricche vincite in tutta Italia. Ma prima di scoprire quali sono state le giocate vincenti più fortunate di Lottomatica, segnaliamo gli aggiornamenti relativi ai ritardatari. In cima alla classifica con 136 ritardi consecutivi c’è il 23 su Roma. Sul secondo posto del podio ci sono il 45 su Palermo ed il 77 su Torino a quota entrambi a 99 ritardi. Il numero 50 sulla ruota Napoli alle estrazioni del Lotto oggi fa segnare 98 assenze consecutive. Il 17 sulla ruota Cagliari conta 85 turni di fermo, mentre il 38 su Venezia ne conta 78. Sono 72 e le assenze del 62 su Firenze, 60 su Genova e del 6 su Milano. Resta fermo a 65 ritardi il 28 sulla ruota Nazionale, mentre il 27 sulla ruota Bari non esce da 64 turni.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nell’ultimo concorso di sabato 4 marzo e il Jackpot sale a 64 milioni di euro. Sono nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.792,54 euro a testa. Da segnalare anche dieci “4 stella” da 26.736 euro ciascuno.L’ultimo “6” da 371 milioni di euro è stato centrato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi. Attesa alle estrazioni Lotto e Superenalotto 7 marzo 2023, quote e vincite disponibili dopo le 20,30 su questa pagina.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 7 marzo 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di sabato 4 marzo premia Trieste, dove è stata centrata la vincita più alta di giornata grazie a un 8 Doppio Oro da 200 mila euro. Si festeggia anche in Piemonte con vincite complessive pari a 110 mila euro: a Borgo Vercelli, in provincia di Vercelli, messo a segno un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, seguito da un 8 Oro realizzato a Borgo Ticino, in provincia di Novara. Da segnalare anche i 107.500 vinti in Lombardia con un altro 9 Doppio Oro da 100 mila euro, indovinato questa volta a Clivio, in provincia di Varese a cui si aggiungono i 7.500 vinti a Casale Litta, sempre in provincia di Varese. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro per un totale di oltre 706 milioni durante tutto l’anno.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera