Estrazione del Lotto oggi 4 marzo 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 4 marzo 2023 per ogni ruota, diretta Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.

Inizia alle 20,00 l’appuntamento con le estrazioni del Lotto e Superenalotto 4 marzo 2023 in diretta. I numeri vincenti usciti su tutte le ruote saranno online in tempo reale. Per verificare la vincita aggiorna la pagina e scopri tu subito se hai diritto ad una delle numerose quote vincite in palio. Attesa grande non solo per l’ultima estrazione del Lotto di oggi, ma anche per i risultati ufficiali delle altre lotterie che si giocano stasera. Parliamo dei numeri del Superenalotto 27 23 che assegneranno oltre 60 milioni di euro. Ma grande attesa anche per i numeri e simboli del Simbolotto di oggi, oltre che delle combinazioni 10Lotto serale e 10Lotto Extra.

Tante le opportunità di vincita, tante le occasioni per poter mettere alla prova la propria fortuna. Ma prima di scoprire i risultati ufficiali del concorso 27 23 di Lottomatica e Sisal, controlliamo gli aggiornamenti che riguardano le statistiche di gioco. Ricordiamo in ogni caso che oltre a verificare i risultati, è bene riscuotere i premi nel tempo utile previsto dal regolamento di gioco per non incorrere nelle scadenze stringenti che riguardano le vincite.

Estrazione del Lotto oggi 4 marzo 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

SIMBOLOTTO SABATO 4 2 23: in programmazione.

Per i numeri al Lotto in diretta stasera bisognerà aspettare le ore 20:00. È importante però conoscere sempre quali sono le ultime novità che riguardano ritardatari e meno frequenti. Per poter scoprire subito cosa cambia nella speciale classifica dei ritardatari, basta consultare l’archivio estrazioni del Lotto.

In cima alla classifica troviamo il 23 sulla ruota Roma che non esce da 135 appuntamenti di gioco. In seconda posizione troviamo il 48 sulla ruota Nazionale con 102 assenze consecutive. Il podio si chiude con il 45 sulla ruota di Palermo che invece manca all’appello da 98 turni, proprio come il 77 sulla ruota Torino. Sono 97 e le assenze del 50 sulla ruota di Napoli all’estrazione del Lotto di oggi. Mentre sono 84 i ritardi del 17 sulla ruota a Cagliari. Sulla ruota Firenze il numero 62 manca da 71 turni, proprio come il 60 su Genova ed il sei sulla ruota Milano. Nella classifica ritardatari si chiude con il 27 sulla ruota Bari atteso da 63 concorsi.

Estrazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar di oggi

Nessun “6” nel concorso di giovedì 2 marzo e il Jackpot sale a 62,7 milioni di euro. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 31.611,16 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 31.479 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 371 milioni di euro è stato centrato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi. Con la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto 4 3 23, quote e vincite da riscuotere saranno immediatamente disponibili. Aggiorna la pagina alle 20,30 e verifica quanto ai vinto con Sisal.

Risultati 10eLotto di oggi 4 marzo 2023 in diretta

l 10eLotto premia l’Emilia Romagna, con vincite complessive per 36mila euro: la più alta dell’ultimo concorso è stata centrata a Bologna con un 8 Oro da 30mila euro a cui si aggiunge un 4 Oro da 6mila euro. Festa anche in Puglia, con un bottino complessivo di 26mila euro: a Taviano, in provincia di Lecce, è stato indovinato un 9 da 20mila euro, mentre a Taranto si festeggia con un 6 Doppio Oro da 6mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 678,7 milioni dall’inizio dell’anno.

