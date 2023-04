Estrazioni del Lotto del 13 aprile 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Ruota per ruota estrazioni del Lotto del 13 aprile 2023: numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Per conoscere i numeri a Lotto in diretta, resta aggiornato su Controcampus dove dalle ore 20,00 sarà possibile eseguire l’aggiornamento live. La pubblicazione dei risultati in tempo reale per Lottomatica e Sisal consentirà di controllare la giocata subito. Scopri se sei tra i fortunati vincitori dell’estrazione del Lotto di oggi. Come pure quali sono i numeri del Superenalotto 13 aprile 2023. Una volta usciti i numeri su tutte le ruote questo giovedì sera, si conoscerà anche la combinazione del Simbolotto, 10Lotto serale ed Extra. Quote e vincite arricchiranno i giocatori più fortunati. Quali sono le reali probabilità di vincita alle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi, come pure di tutti gli altri giochi previsti questo giovedì sera? Consulta il regolamento ufficiale di gioco, e scopri quanto si vince in base ai numeri giocati.

Estrazioni del Lotto del 13 aprile 2023 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano 43 68 56 7 Napoli 12 5 77 89 60 Palermo - - - - - Roma 30 22 28 32 16 Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 13 4 2023: in programmazione.

La classifica ritardatari vede il numero 69 sulla ruota Firenze con 55 ritardi. Segue poi il numero 50 sulla ruota Genova che ha totalizzato 88 ritardi. Gli altri numeri più attesi alle estrazioni del Lotto di oggi giovedì 13 aprile 2023 sono il numero 6 sulla ruota Milano con 88 assenze. C’è poi il numero 3 su Torino che manca da 85 turni. Il 67 sulla ruota Nazionale non si vede da 79 appuntamenti di gioco. Sulla ruota Bari il 65 ha totalizzato 65 ritardi. Il numero 60 su Palermo non si vede da 64 turni. Segue il 27 sulla ruota Napoli con 56 assenze consecutive. Mentre il numero 17 su Cagliari ed il 38 su Venezia non escono da 101 e 94 sorteggi.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di martedì 11 aprile e il Jackpot sale a 15,8 milioni di euro. Sono però sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 29.419,31 euro a testa. Da segnalare anche cinque 4 stella da 50.652 euro ciascuno, centrati rispettivamente a Crema (CR) presso la tabaccheria Rossi in via Pira 18, a Saltrio (VA) presso il punto vendita Tabaccheria Giornali in Piazza Risorgimento 4.

A Roma presso il punto vendita Ahmed Elsayed in via Casilina 2123, ad Alghero (SS) presso il punto vendita Tabacchi Mura in via Garibaldi 53 e a Messina presso il punto vendita Tabacchi Gimeli in via S. Martino 94.L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online. Attesa per i risultati ufficiali delle estrazioni del lotto e Superenalotto 13 aprile 2023. Quote e vincite saranno disponibili dalle 20,30.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 13 aprile 2023 in diretta live

Il concorso del 10eLotto di martedì 11 aprile premia la Lombardia, e in particolare Milano grazie a un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. Si festeggia anche a Domodossola, in provincia di Verbania, con un 9 Oro da 50 mila euro. Chiudono invece il podio di giornata Atri, in provincia di Teramo, e Roccanova, in provincia di Potenza, dove sono stati messi a segno due 8 Oro da 30 mila euro ciascuno. Da segnalare una doppia vincita in Calabria: a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, centrato un 8 Doppio Oro da 20 mila euro mentre a Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza, è stato realizzato un 7 da 6.400 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 miliardi.

Estrazione 10eLotto abbinato al concorso di questa sera