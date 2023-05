Estrazione del Lotto oggi 13 maggio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 13 maggio 2023 dalle ruote, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, 10eLotto.

I numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta stasera sabato 13 maggio 2023 si conosceranno alle 20,00. Il sabato sera cresce la curiosità di conoscere quote e vincite delle lotterie più seguite in Italia. All’estrazione del Lotto 13 maggio 2023 è consentita la Verifica Vincita immediata. Sarà poi possibile scoprire anche le ultime novità e gli aggiornamenti delle statistiche di gioco, in riferimento ai ritardatari e frequenti più significativi. Vediamo quindi quali sono tutti i numeri su tutte le ruote usciti stasera sabato 13/5/2023. E le più fortunate vincite rispetto al concorso di ieri giovedì 11 maggio 2023, quando ancora una volta non è stata registrata nessuna vincita milionaria da Sisal. In compenso, numerose sono state le vincite relative alle categorie inferiori.

Estrazione del Lotto oggi 13 maggio 2023, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 13 5 23: in programmazione.

Gli ultimi aggiornamenti che riguardano l’archivio per ritardatari e meno frequenti, segnalano ancora una volta il 6 su Milano, che totalizza 101 assenze consecutive. Il numero 72 su Firenze manca all’appello da 62 giornate. Mentre sulla ruota Nazionale è ancora il 17 il ritardatario più longevo con le sue 77 assenze consecutive. Sulla ruota di Venezia il 69 manca da 75 concorsi. Sulla ruota di Roma il 78 fa segnare 58 assenze.

Alle ultime estrazioni del Lotto stasera 13 maggio 2023 è ancora il 49 su Napoli a contare il maggior numero di ritardi, non uscendo dall’urna da 58 concorsi. Tra i ritardatari sulla ruota di Bari è da segnalare il 30 che non esce da 69 colpi di gioco. Il 45 su Cagliari totalizza 63 assenze, mentre il 60 su Genova non esce da 101 turni. Chiudono l’aggiornamento dei ritardatari anche il 60 sulla ruota di Palermo che manca da 77 concorsi, mentre l’80 su Torino non esce da 90 turni.

Combinazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel secondo sorteggio della settimana e il Jackpot sale a 30 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 11 maggio sono invece cinque i punti “5” centrati, con i fortunati giocatori che si portano a casa 42.674,63 euro a testa. Attesa parer i numeri Superenalotto 57 23, quote e vincite saranno note intorno alle 20,30.

L’ultima estrazione del Lotto premia il Piemonte: a Beinasco, in provincia di Torino, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da oltre 40mila euro. Festa anche in Liguria con una doppietta, per un bottino totale di oltre 33mila euro: a Badalucco, in provincia di Imperia, sono stati vinti 23.750 euro, mentre a La Spezia vanno altri 9.750 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 415,6 milioni dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi in diretta dalla schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

La Sicilia sorride dopo il concorso di giovedì 11 maggio del 10eLotto, con vincite complessive pari a 57.500 euro. A Trapani è stata centrata la vincita più alta di giornata, con un fortunato giocatore che si è aggiudicato 50mila euro grazie a un 9 Oro. A questa si aggiunge una vincita da 7.500 euro a Floridia, in provincia di Siracusa, con un 6 Oro. Mentre a Mirano, in provincia di Venezia, è stata registrata la seconda vincita più alta di giornata, con un 6 Doppio oro dal valore di 12mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,87 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,43 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazioni 10eLotto Extra abbinato al concorso di oggi