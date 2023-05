Estrazione del Lotto oggi 18 maggio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 18 maggio 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Giovedì 18 maggio 2023 si tengono le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. Scopri i numeri vincenti del concorso 59 23 di Lottomatica e Sisal. I risultati ufficiali di stasera sono in diretta live: verifica vincita on-line e resta aggiornato sulle ultime novità che riguardano l’archivio. Uno degli appuntamenti più seguiti dai giochi di fortuna, è proprio quello con i numeri dell’estrazione del Lotto 18 maggio 2023. Le cifre uscite su tutte le ruote regaleranno ricchi premi in denaro a chi ha preso parte al concorso 59 23.

Ambo, terno, quaterna e cinquina sono le combinazioni che potrebbero di fatti cambiare di colpo la vita di qualche fortunato giocatore. Come pure la combinazione dei numeri Superenalotto di oggi entrerebbe nella storia delle vincite. Si gioca stasera per oltre 30 milioni di euro.

Estrazione del Lotto oggi 18 maggio 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 18 5 23: in programmazione.

L’aggiornamento dell’archivio estrazioni del Lotto segnala quali sono le ultime novità. In cima alla classifica dei numeri ritardatari troviamo ancora una volta il 6 su Milano che raggiunge le 103 assenze consecutive. Sulla ruota di Firenze il 72 manca da 64 colpi di gioco, mentre il 17 sulla ruota Nazionale ha totalizzato 79 assenze di seguito. Tra i numeri attesi da più tempo è da segnalare all’estrazione del Lotto oggi anche il 21 su Venezia che non esce da 57 turni.

Il 78 su Roma ha raggiunto le 60 assenze consecutive, mentre il numero 49 sulla ruota di Napoli stasera conta 60 ritardi. Chiudono l’aggiornamento dei ritardatari anche l’80 su Torino, assente da 92 turni. Sulla ruota di Genova continua ancora l’attesa per il 60, mentre sulla ruota di Cagliari il 45 non si vede da 65 concorsi. Infine sulla ruota di Bari il 30 è tra i ritardatari più longevi con le sue 71 assenze, mentre su Palermo il 60 manca da soli 79 appuntamenti di gioco.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Vincere il Jackpot SuperEnalotto 18 maggio 2023 significa centrare 6 numeri su 90. L’ultima volta che è accaduto è stato lo scorso 16 febbraio, quando il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di gioco. Sono stati ben 90 i vincitori grazie ad un Sistema della Bacheca Sisal, diviso in quote dal costo di 5 euro.

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi Sisal, ad oggi, tutte le quote sono state presentate all’incasso e, nel pieno rispetto del Regolamento di gioco, tutti i 90 vincitori vedranno accreditarsi sul proprio conto la vincita il 18 maggio 2023. Per le vincite superiori a 1 milione di euro, infatti, il pagamento della vincita avviene entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ricordiamo che i numeri in diretta dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi saranno noti alle ore 20,00. Il premio più ricco vale oltre 30 milioni di euro. Quote e vincite del concorso 59 23 saranno pubblicate online dalle ore 20,30.

Numeri vincenti 10eLotto di questa sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

L’ultimo concorso di martedì 16 maggio 2023 del 10eLotto premia il Veneto dove sono state registrate vincite per un totale di 58 mila euro. La più alta della giornata arriva da Padova, con un 9 Oro da 50 mila euro a cui si aggiungono gli 8 mila euro vinti a Noale, in provincia di Venezia, grazie a un 4 Doppio Oro. Si festeggia anche in Lombardia dove sono stati vinti complessivamente 55 mila euro: a Sondrio e Casorate Primo, in provincia di Pavia, sono state messe a segno due vincite da 20 mila euro l’una grazie a un 8 Doppio Oro e un 7 Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per poco più di 27,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi in questo 2023.

Estrazioni 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera