Estrazione del Lotto oggi 23 maggio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota, estrazione del Lotto oggi 23 maggio 2023, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Il martedì si tiene puntuale l’appuntamento con le lotterie più seguite di sempre. Con l’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi si riparte da con una nuova settimana ricche di potenziali vincite. La più ambita è certamente quella da 34 milioni di euro per la lotteria Sisal. Infatti nel concorso di ieri l’altro sabato 20 maggio 2023 il jackpot non è stato vinto, ma in compenso quote e vincite si sono rivelate molto ricche. Alle estrazioni del Lotto di oggi 23 maggio 2023 seguirà come sempre la combinazione della lotteria associata. Ricordiamo che tre volte a settimana i primi due estratti su tutte le ruote andranno a formare la combinazione 10Lotto serale. I giocatori sono poi impazienti di conoscere anche i numeri del Superenalotto di stasera. In palio ci sono 34 milioni di euro: ci sarà un’altra vincita record? Vediamolo subito con il sorteggio di tutti i numeri a Lotto in diretta, e le altre combinazioni vincenti previste per stasera martedì 23/5/23.

Estrazione del Lotto oggi 23 maggio 2023, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

SIMBOLOTTO OGGI 23 MAGGIO 2023: in programmazione.

Tre volte a settimana i numeri al Lotto di Lottomatica rendono sempre più ricchi tanti nuovi giocatori. Per incrementare le proprie probabilità di vincita, molti elaborano strategie e trucchi. Stasera l’archivio segnala poche novità. Infatti in cima alla classifica troviamo ancora una volta il numero 6 sulla ruota di Milano, che non esce da 105 appuntamenti di gioco. Con 66 assenze di seguito il numero 72 su Firenze si piazza in classifica ritardatari. C’è poi il 17 sulla ruota Nazionale che conta 81 ritardi.

Il prossimo è il 21 sulla ruota di Venezia che non esce da 59 turni. Elevate le assenze anche per il 78 su Roma che conta 62 concorsi a vuoto. Sulla ruota di Napoli alle estrazioni del Lotto di oggi 23 maggio c’è attesa per il 49 che fa segnare 62 assenze. Mentre sulla ruota di Torino è ancora l’80 il ritardatario più longevo non uscendo da 94 turni. Sulla ruota di Bari il 30 continua a farsi attendere con le sue 73 assenze di seguito. Sulla ruota di Genova è il 60 il ritardatario più longevo avendo totalizzato 105 ritardi. Chiude l’aggiornamento delle statistiche di gioco il 60 su Palermo che non esce da 81 turni. Il numero 45 su Cagliari è il nuovo ritardatario con 67 turni di assenza consecutivi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di sabato 20 maggio, ma sono stati centrati 8 punti “5” da 32.070 euro ciascuno. Da segnalare anche un “5 stella” da 801.757 euro, vinto a Lecco. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online.

Nell’ultima estrazione del Lotto è stata la provincia di Caserta a prendersi la scena: sono state registrate cinque vincite da 45.000 euro, tre a Casal di Principe e due a San Cipriano d’Aversa, tutte ottenute con il terno 33-54-89 sulla ruota di Napoli. In Campania si segnala anche un’altra vincita: ad Arzano, in provincia di Napoli, per 23.250 euro. Nella regione, dunque, vinti 248.000 euro. La vincita più alta del concorso è stata a Varese: 71.250 euro, mentre a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, un giocatore ha incassato 47.500 euro.

Combinazione 10eLotto di oggi 23 maggio 2023 in diretta

Il concorso del 10eLotto di sabato 20 maggio ha premiato la Puglia, e in particolare Cassano delle Murge, in provincia di Bari, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato la vincita più alta di giornata, con un 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per quasi 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,535 miliardi di euro in questo 2023.

