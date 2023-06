Estrazione del Lotto del 29 giugno 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto del 29 giugno 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Nuovo appuntamento di gioco questa sera, ricorda che puoi verificare le vincite Superenalotto e Lotto stasera in diretta live. Aggiornare questa pagina ti consentirà di conoscere in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi ai sorteggi in programmazione questo giovedì sera. Il tabellone con i numeri usciti su tutte le ruote si aggiornerà in maniera automatica. In questo modo sarà possibile seguire live lo streaming con i numeri vincenti di stasera.

Per l’ultima estrazione Superenalotto numeri e vincite saranno disponibili alle re 20,15. Per conoscere invece i risultati e premi dei precedenti concorsi, c’è l’archivio di Controcampus sempre aggiornato. Anche l’estrazione del Lotto in diretta oggi presenterà dalle 20,00 tutti i risultati ufficiali, ma per sapere dove hanno vito di più, bisognerà attendere i prossimi sorteggi.

Estrazione del Lotto del 29 giugno 2023 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta dalla schedina

Aggiorna diretta live qui Bari 59 22 52 32 68 Cagliari 5 1 81 35 63 Firenze 73 38 30 49 16 Genova 11 89 72 36 49 Milano 24 88 61 36 22 Napoli 16 60 38 84 65 Palermo 74 31 70 23 68 Roma 23 89 3 82 85 Torino 54 8 66 35 9 Venezia 6 16 38 39 53 Nazionale 2 84 55 57 41

Tra i ritardatari più significativi da segnalare all’estrazione del Lotto oggi c’è sempre il 45 su Firenze che manca da 77 concorsi. Il 20 su Venezia manca da 74 appuntamenti di gioco. Non ci sono novità sulla ruota di Napoli. Infatti il principale numero ritardatario è il 40 che manca all’appello da 78 turni.

Alle estrazioni del Lotto in diretta stasera si continua ad aspettare il 30 sulla ruota di Bari da 89 turni. Sulla ruota di Cagliari è il 28 il principale ritardatario, non uscendo da 80 concorsi. Il prossimo è il 60 su Genova che ha raggiunto le 121 assenze consecutive. Sulla ruota di Milano il 6 non esce da 121 turni, mentre su quella di Palermo l’attesa è tutta per il 77 a quota 83 ritardi. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco segnalando gli ultimi due numeri ritardatari al Lotto. Stasera si continua ad aspettare il 12 su Roma che ha totalizzato 75 assenze di fila. Mentre sulla ruota Nazionale l’attesa è tutta per il 56 che non esce da 81 turni.

Combinazione Superenalotto di oggi: Jolly e Superstar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 27 38 41 79 81 Numero Jolly 39 Numero SuperStar 29

Nessun “6” nel primo sorteggio della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 18,8 milioni di euro. Nel concorso di martedì 27 giugno centrato però un “5” da 198.196,21 a Fiumicino (RM), presso il Bar Brescia in via del Centro Breccia, 2, con una schedina Quick Pick. Da segnalare anche tre “4 stella” da 55.881 euro ciascuno da riscuotere.

Ecco anche i le vincite più ricche realizzate all’ultima estrazione del Lotto di ieri l’altro. Il concorso di martedì 27 giugno ha premiato un fortunatissimo giocatore di Marineo, in provincia di Palermo, il quale, con la combinazione 55-77-80-88 sulla ruota Nazionale, ha centrato 6 ambi, 4 terni e 1 quaterna per un totale di 513.750 euro. La seconda vincita più alta di giornata è stata registrata a Eboli, in provincia di Salerno, con 475mila euro frutto di tre ambi e un terno, sempre sulla ruota Nazionale (55-77-88). Il quadro della Campania viene poi completato da altre due vincite da 11.250 euro ciascuna, una ad Arzano, in provincia di Napoli, e una proprio nel capoluogo campano, entrambe con un terno secco sulla ruota partenopea.

Risultati 10eLotto di oggi 29 giugno 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 5 6 8 11 16 22 23 24 31 38 52 54 59 60 73 74 81 88 89 Numero Oro 59 Doppio Oro 59 22 Numero Gong 2

Il concorso del 10eLotto ha sorriso a un giocatore di Bari, che si è aggiudicato la vincita più alta di giornata, ben 50mila euro, grazie a un 9 Oro. Il podio del concorso viene completato da due vincite da 20mila euro ciascuna, una a Torpè, in provincia di Nuoro, con un 8 Doppio Oro, e una a Padova con un 9. Da segnalare, poi, vincite per un totale di 38mila euro in Lombardia: una a Limbiate, in provincia di Monza e della Brianza, e una a Pantigliate, in provincia di Milano, entrambe grazie a un 7 Doppio Oro da 15mila euro; e una a Cusano Milanino, in provincia di Milano, con un 7 Doppio Oro stavolta da 8mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazioni 10eLotto Extra di oggi 29 giugno 2023 in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 30 32 35 36 39 49 61 63 66 68 70 72 82 84