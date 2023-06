Estrazione del Lotto 27 giugno 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto 27 giugno 2023, numeri vincenti di oggi Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, 10eLotto e concorso Extra.

Ecco tutti i numeri del Lotto in diretta, Superenalotto e 10Lotto martedì 27 giugno 2023. Il concorso 76 23 di Lottomatica e Sisal inizierà alle 20.00. Anche stasera si gioca per un Jackpot milionario. La combinazione vincente non è stata indovinata da nessun giocatore e quindi il montepremi ha ripreso a salire. Ma l’attesa è anche per l’estrazione del Lotto di stasera 27 giugno 2023. Indovinare la cinquina non è facile, ma in numerosi sono gli ambo, terno e quaterna che puntualmente realizzano i sogni di numerosi giocatori.

Il quinto premio più alto nella storia del gioco è stato vinto da un fortunatissimo scommettitore che ha giocato i numeri vincenti Montappone. Stando al regolamento di gioco, la somma viene accreditata entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.

Estrazione del Lotto 27 giugno 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari 73 40 74 58 33 Cagliari 13 25 54 49 36 Firenze 81 36 72 38 43 Genova 35 21 83 71 31 Milano 43 84 37 8 13 Napoli 72 63 26 1 49 Palermo 48 80 15 32 12 Roma 8 48 86 29 68 Torino 14 38 11 75 42 Venezia 82 5 15 41 29 Nazionale 88 38 55 80 77

I numeri al Lotto di oggi sono in diretta live. Per seguire l’aggiornamento in tempo reale, basta aggiornare la pagina dedicata al concorso 76 23 dalle 20.00. Il tabellone estrazionale si completerà in maniera progressiva per consentire a tutti coloro i quali hanno preso parte al gioco, di poter riscuotere la vincita nei termini e nelle scadenze previste dal regolamento ufficiale.

Tutti i risultati finora estratti sono disponibili nell’archivio estrazioni del Lotto di Controcampus: è qui che è possibile verificare anche gli aggiornamenti relativi ai numeri ritardatari e frequenti. Tra i ritardatari c’è il 24 su Firenze che conta 122 assenze consecutive. Segue poi il 16 sulla ruota di Venezia, assente da 84 turni. Il 49 sulla ruota di Torino non esce dal 93 concorsi, mentre sulla ruota di Napoli c’è il 33 che conta 71 assenze consecutive.

Gli altri numeri ritardatari sono il 22 sulla Ruota Nazionale che non esce da 110 turni. Il numero 22 sulla ruota di Genova conta 64 assenze consecutive. All’estrazione del Lotto oggi 27 giugno 2023 continua l’attesa anche per il 16 sulla ruota di Bari che manca da 83 concorsi. Infine si segnalano anche il 64 sulla ruota di Roma che ha totalizzato 63 assenze. Sulla ruota di Palermo continua l’attesa per il 47, mentre su quella di Cagliari per il 13.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 31 46 57 70 71 80 Numero Jolly 75 Numero SuperStar 8

Nessun “6” nella terza e ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 18 milioni di euro. Nel concorso di sabato 24 giugno sono però due i punti “5” centrati, a Corvino San Quirico (PV) all’Edicola del Sole in via Emilia 48 e Lissone (MB) presso il punto vendita Pozzi Maria Rosa di via Assunta 13, con i fortunati vincitori che si portano a casa 121.933,73 euro a testa.

E’ arrivata a Milano la vincita da riscuotere più importante nell’ultima estrazione del Lotto. Nel sorteggio di sabato 26 giugno, infatti, sono stati vinti 120mila euro grazie alla quaterna 19-47-74-90 sulla ruota Nazionale, in seguito a una giocata del valore di un solo euro. A Colliano, in provincia di Salerno, da segnalare una vincita del valore di 65.500 euro, arrivato con la combinazione 25-42-45 sulla ruota di Napoli. Altra vincita in Campania registrata ad Arzano (NA), per un valore di 45mila euro a un terno sulla ruota di Napoli. Da segnalare due vincite da 25mila euro a Falcone (ME) e Modena, mentre a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, sono stati vinti 23.750 euro con la combinazione 5-35-78 sulla ruota di Torino.

Estrazioni 10eLotto di oggi 27 giugno 2023 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 8 13 14 21 25 35 36 38 40 43 48 63 72 73 74 80 81 82 84 Numero Oro 73 Doppio Oro 73 40 Numero Gong 88

E’ arrivata a Palermo la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nel capoluogo siciliano, infatti, sono stati vinti 50mila euro grazie a un “9 Oro” con una giocata frequente del valore di 3 euro. A Notaresco, in provincia di Teramo, da segnalare una vincita di 25mila euro in seguito a un “7 Doppio Oro” arrivato grazie a una giocata abbinata alla modalità istantanea. Sempre in provincia di Teramo, ad Alba Adriatica, vinti 5mila euro con un “8 Doppio Oro”. L’ultimo concorso ha distribuito 20,6 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 11 15 26 29 32 37 41 49 54 58 71 75 83 86