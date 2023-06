Estrazione del Lotto oggi 10 giugno 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 10 giugno 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

L’estrazione del Lotto di stasera sabato 10 giugno 2023 è in diretta. In Italia Controcampus è il sito in cui puoi seguire il Lotto in diretta. Aggiorna la pagina e verifica i numeri in tempo reale. Dalle 20,00 puoi conoscere i numeri Superenalotto di oggi.

Le estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi potrebbero quindi fare la differenza per chi riuscirà a fare le giuste previsioni dei numeri vincenti. Nell’ordine, la pubblicazione dei risultati di sabato 11 giugno 2023 sarà prima per tutti i numeri usciti su Milano, Napoli, Roma, Bari e Genova. Seguiranno poi Cagliari, Torino, Palermo, Firenze, Venezia e Nazionale. Ed infine seguiranno combinazione Superenalotto 53 20 e 10Lotto serale.

Estrazione del Lotto oggi 10 giugno 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 27 54 21 40 16 Cagliari 4 2 29 7 20 Firenze 83 67 39 26 61 Genova 24 10 35 83 74 Milano 66 70 32 85 56 Napoli 13 1 18 41 58 Palermo 22 66 69 1 17 Roma 54 14 69 39 64 Torino 44 23 61 89 50 Venezia 61 6 56 49 41 Nazionale 65 22 82 75 23

Per conoscere i numeri al Lotto di oggi vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In palio tanti premi che andranno a chi avrà indovinato l’estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. Ma stasera non si giocano solo le estrazioni del Lotto e 10eLotto. Il sabato è anche il giorno dedicato ai numeri del Superenalotto oggi ancora più attesi per via del Jackpot ultra milionario. Nella classifica dei ritardatari c’è il 45 su Firenze, che manca da 69 giornate. Gli altri numeri ritardatari più attesi sono il 30 su Bari che manca da 81 turni. Segue il 28 su Cagliari a quota 72 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Genova il 60 non esce da 113 turni. Sulla ruota di Milano il numero 6 manca da 113 colpi di gioco.

Sulla ruota Napoli il 49 alle estrazioni del Lotto di oggi conta 70 assenze consecutive. Mentre il numero 56 sulla ruota Palermo non esce da 61 giornate. Sulla ruota Roma il 67 conta 56 ritardi, ed il 24 su Torino non esce da 75 turni. Infine tra i numeri ritardatari c’è anche il 20 su Venezia ed il 56 sulla ruota Nazionale che mancano rispettivamente da 73 e 66 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 8 30 33 40 64 78 Numero Jolly 42 Numero SuperStar 59

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 42,4 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 8 giugno sono però sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 34.179 euro a testa. Da segnalare anche quindici “4 stella” da 31.062 euro. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online.

L’ultima estrazione del Lotto di ieri l’altro premia la Lombardia con vincite complessive che superano gli 82mila euro: si festeggia a Grandate, in provincia di Como, dove è stato centrato un terno secco (17-36-75 sulla ruota di Firenze) da 45mila euro. A Milano si festeggia con altri 23.750 euro, mentre a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, sono stati vinti 13.500 euro. Sul podio dell’ultimo concorso si piazzano anche tre vincite da 23.750 euro ciascuna realizzate ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, a Istrana, in provincia di Treviso, e a Roma.

Combinazione 10eLotto di oggi 10 giugno 2023

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

E’ arrivata a Massarosa, in provincia di Lucca, la vincita più alta nell’ultimo concorso di giovedì 8 giugno. Nella località toscana sono stati infatti vinti 100mila euro grazie a un “9” con una giocata di un solo euro abbinata alla modalità frequente. La Toscana è la regione fortunata del concorso, con un’altra importante vincita da segnalare a Livorno per un valore di 50.001 euro grazie a un “9 Oro”. A Vigonza, in provincia di Padova, vinti 30mila euro con un “8 Oro”, mentre si segnalano due vincite da 20mila euro ciascuna in Puglia, a Massafra (TA) e Guagnano (LE).

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera