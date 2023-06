Estrazione del Lotto oggi 24 giugno 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 24 giugno 2023 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Indovinare i numeri del Superenenalotto oggi significherebbe vincere un jackpot da oltre 33 milioni di euro. Ma questo sabato si gioca anche l’estrazione del Lotto in diretta, seguita anche dalla combinazione del 10eLotto serale. Vincite milionarie potrebbero cambiare la vita di chi ha tentato la sorte al concorso 76 23 di Lottomatica. Aggiorna la pagina dalle 20.00 per scoprire subito se sei tra i fortunati vincitori. Il sabato è uno dei giorni preferiti dagli italiani per tentare la fortuna e molti seguono la pubblicazione di tutti i numeri live. Ecco l’ordine in cui usciranno i risultati ufficiali previsti stasera: si inizia con la ruota Milano, Napoli, Roma, Bari, Genova e Cagliari. Seguono poi gli estratti sulla ruota Firenze, Torino, Palermo, Venezia e Nazionale.

Estrazione del Lotto oggi 24 giugno 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 85 27 37 77 17 Cagliari 67 10 39 22 16 Firenze 32 28 64 52 58 Genova 57 66 50 77 24 Milano 36 66 78 58 26 Napoli 25 42 71 35 45 Palermo 60 13 88 36 65 Roma 86 61 15 79 74 Torino 71 35 78 5 83 Venezia 55 64 58 9 66 Nazionale 74 19 47 90 10

Per visualizzare i risultati di stasera, vai sul link Aggiorna Diretta Live per seguire la pubblicazione dei numeri a Lotto di stasera come se fossero in streaming video. Per aiutarsi nella scelta dei numeri, molti preferiscono affidarsi alle statistiche di gioco, e tra i ritardatari più attesi di stasera c’è sempre il 45 su Firenze che conta 75 assenze consecutive. Segue poi il numero 6 su Milano che non esce dal 119 concorsi. All’estrazione del Lotto 24 giugno 2023 continua l’attesa per l’80 su Torino che ha totalizzato 108 assenze consecutive. Sulla ruota di Bari il 30 manca da 87 colpi di gioco, mentre sulla ruota di Genova il 60 non esce da 119 turni. Il 28 su Cagliari ed il 12 sulla ruota di Roma non escono rispettivamente da 78 e 73 turni.

Il 20 su Venezia ha totalizzato 72 assenze consecutive. Adesso il numero più atteso sulla ruota Nazionale è il 56 che manca da 79 turni. Seguono poi tra i ritardatari più longevi il 49 sulla ruota di Napoli che non si vede da 76 concorsi. In ultimo si segnala anche il 77, ritardatario più longevo della ruota di Palermo.

Risultati SuperEnalotto di oggi: Jolly e Superstar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 21 32 35 59 86 Numero Jolly 38 Numero SuperStar 6

Nessun “6” nel secondo sorteggio della settimana del SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 22 giugno sono però sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.363,83 euro a testa; da segnalare anche due “4 stella” da 37.826 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Roma protagonista dell’ultima estrazione del Lotto con vincite complessive per 247mila euro: la più alta, da 237.500, è stata centrata con i numeri 5-9-81 sulla ruota di Firenze, l’altra da 9.500 euro con i numeri 8-28-42 sulla ruota di Napoli. Lombardia fortunata con un bottino complessivo che sfiora i 50mila euro: a Milano è stata centrata una vincita al Simbolotto da oltre 21mila euro, poi si festeggia in provincia, a Melegnano con 9.500 euro e a Senago, con 9.250 euro, mentre altri 9.250 euro vanno ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo.

Estrazioni 10eLotto di oggi 24 giugno 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 13 25 27 28 32 35 36 37 42 55 57 60 61 64 66 67 71 85 86 Numero Oro 85 Doppio Oro 85 27 Numero Gong 74

L’ultimo concorso del 10eLotto premia il Lazio, dove si registrano vincite per 80mila euro. A Latina vinti 50mila euro grazie a un 9 Oro. Poi a Ladispoli, in provincia di Roma, si registra una vincita da 20mila euro grazie a un 8 Doppio Oro e nella Capitale un’altra vincita da 10 mila euro, con un 8.Esulta anche la Calabria, dove sono stati vinti 75mila euro. A Reggio Calabria centrato un 9 Oro da 50mila euro e a Petronà, in provincia di Catanzaro, un 6 Oro ha portato 25mila euro nelle tasche di un fortunato giocatore. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,138 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,86 miliardi dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto abbinano al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 9 15 16 17 22 24 39 50 52 58 77 78 79 88