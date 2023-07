Estrazione del Lotto del 25 luglio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota, estrazione del Lotto del 25 luglio 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione Superenalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

I numeri delle estrazioni del Lotto in diretta live sono anche in streaming video. Infatti a partire dalle 20.00 di questo martedì sera saranno note le combinazioni uscite su tutte le ruote con il collegamento dalla Sala Belli di Roma. I numeri dell’estrazione del Lotto 25 Luglio 2023 fanno parte del concorso 91 23 di Lottomatica. Segue poi il Superenalotto oggi mette in palio un jackpot da oltre 30 milioni di euro. L’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi è in diretta. Seguiamo la pubblicazione dei numeri vincenti in tempo reale, aggiornando questa pagina all’orario indicato.

Estrazione del Lotto del 25 luglio 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari 80 12 26 68 15 Cagliari 84 43 50 83 67 Firenze 15 85 86 62 52 Genova 34 76 16 32 81 Milano 82 6 53 9 45 Napoli 7 12 55 20 41 Palermo 61 63 51 41 36 Roma 22 82 43 35 41 Torino 67 38 74 33 70 Venezia 73 3 83 90 27 Nazionale 23 82 70 79 30

L’archivio estrazioni Lotto contiene tutti i risultati finora estratti. Ed è utile anche per conoscere tutte le novità che riguardano i ritardatari e frequenti più significativi. Nel dettaglio vediamo che a contare il maggior numero di assenze all’estrazione del Lotto 26 Luglio 2023 è il numero 24 su Firenze. Con le estrazioni di oggi salgono a 134 le assenze consecutive realizzate per questa cifra. Sul secondo gradino del podio troviamo il 48 su Torino che manca da 95 turni, mentre il numero 16 su Venezia ha totalizzato 96 assenze di seguito.

Tra i numeri ritardatari troviamo c’è il 16 su Bari che non esce da 95 turni. Il numero 46 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 46 ritardi, mentre il 22 su Genova non esce da 76 colpi di gioco. Tra le cifre più attese è da segnalare anche il 79 sulla ruota di Cagliari, che ha totalizzato 75 assenze consecutive, mentre il numero 87 su Roma non esce da 73 concorsi. Tra le cifre più attese, sono da segnalare anche il 33 sulla ruota di Napoli che manca da 83 sorteggi. Il numero 69 su Milano ha totalizzato 85 ritardi, mentre il numero 22 sulla ruota Nazionale non si vede da 122 concorsi.

Combinazione Superenalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 30 74 48 69 6 71 Numero Jolly 62 Numero SuperStar 22

Nessun “6” nell’ultimo sorteggio della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 30,7 milioni di euro. Nel concorso di sabato 22 luglio centrato un “5” da 194.114,42 euro realizzato a Buguggiate, in provincia di Varese, presso la Tabaccheria Ricevitoria Bar Giardino. Da segnalare anche sei “4 stella” da 37.244 euro ciascuno da riscuotere.

Nell’ultima estrazione del Lotto di ieri l’altro sabato 22 luglio, la vincita più alta è arrivata a Bisceglie (BT) per 50.596 grazie a una giocata sulla ruota Nazionale e all’opzione Lottopiù. A Quarto, in provincia di Napoli, da segnalare una vincita da 45mila euro arrivata in seguito 8-20-27 sulla ruota di Napoli. Proprio nel capoluogo campano vinti anche 23mila euro con la stessa combinazione, mentre a Giugliano in Campania (NA) da segnalare due vincite da 13.500 euro. A Udine registrata invece una vincita da 23.750 euro con i numeri 19-43-90 sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro per un totale di 647 milioni da inizio anno.

Risultati 10eLotto di oggi 25 luglio 2023 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 6 7 12 15 22 26 34 38 43 50 61 63 67 73 76 80 82 84 85 Numero Oro 80 Doppio Oro 80 12 Numero Gong 23

E’ arrivata a Chieri, in provincia di Torino, la vincita più importante nel concorso del 10eLotto di sabato 22 luglio, arrivate a San Felice a Cancello (CE), Correggio (RE), grazie a un “9 Oro” abbinato ai sorteggi dei numeri usciti su tutte le ruote del Lotto, e Roma, dove la vincita è arrivata in seguito a “6 Oro” in un’estrazione frequente. In provincia di Reggio Emilia da segnalare anche una vincita da 6mila euro a Casalgrande, mentre in provincia di Modena si registrano una vincita da 15mila euro a Maranello e una da 6.500 euro a San Prospero. Sempre a Roma, invece, da segnalare una vincita da 5.001 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 11,3 milioni di euro, per un totale di 2,1 miliardi da inizio anno.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 16 20 32 33 35 41 51 53 55 62 68 74 83 86