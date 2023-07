Estrazioni del Lotto del 6 luglio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

In tempo reale estrazioni del Lotto del 6 luglio 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e10eLotto con Extra.

I numeri dell’estrazione Lotto e Superenalotto in diretta sono alle 20.00 di questo giovedì 6/7/23. All’orario stabilito sarà possibile seguire la pubblicazione dei risultati ufficiali. Dapprima si conosceranno i risultati della tabella con tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto di stasera. Successivamente sarà la volta della combinazione vincente del Superenalotto 6 luglio 2023. In palio c’è un jackpot da oltre 20 milioni di euro.

Ma non solo cn Sisal è stato possibile realizzare vincite così elevate. Anche alle estrazioni del Lotto oggi sono in tanti a poter dire di avere cambiato vita, proprio per una quaterna o cinquina. Scopriamo subito se l’ultimo concorso ha realizzato il sogno di qualche fortunato vincitore, passando in rassegna le vincite più ricche che sono state realizzate.

Estrazioni del Lotto del 6 luglio 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO DI STASERA: in programmazione.

I numeri vincenti saranno pubblicati in maniera progressiva nella seguente tabella. Chi avrà fatto le giuste previsioni di gioco potrà aggiudicarsi un premio. In generale molti giocatori preferiscono tentare la fortuna affidandosi alle giocate casuali. Altri agli aggiornamenti delle statistiche di gioco relativi ai ritardatari e frequenti.

Al Lotto estrazione di oggi 6 luglio 2023 il 63 su Firenze raggiunge 68 ritardi. Segue il 20 sulla ruota di Venezia che manca da 77 turni, mentre sulla ruota di Torino l’80 non esce da 113 concorsi. Sulla ruota di Genova è il 25 il numero più atteso, avendo totalizzato 95 assenze consecutive. Sulla ruota di Bari il 30 non esce da 92 turni, sulla ruota di Roma il 12 ha totalizzato 78 assenze. C’è poi il 56 sulla ruota Nazionale che ha totalizzato 84 assenze consecutive. C’è ancora attesa per il 40 sulla ruota di Napoli che non esce da 81 appuntamenti di gioco, mentre sulla ruota di Milano il 6 ha totalizzato 124 assenze di seguito. Sulla ruota di Cagliari continua l’attesa per il 28, che non esce da 83 estrazioni. Infine sulla ruota di Palermo il 77 fa segnare 86 ritardi.

Combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel primo concorso della settimana e il Jackpot sale a 21,9 milioni di euro. Nel concorso di martedì 4 luglio centrati però nove “5” da 22.534 euro. Da segnalare anche due “4 stella” da 24.830 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo. Attesa quindi per le estrazioni del Lotto in diretta e per i numeri Superenalotto 6 luglio 2023.

Arriva da Alliste, in provincia di Lecce, la vincita più alta del Lotto di martedì 4 luglio, dal valore di 64.500 grazie a quattro terni e una quaterna indovinati sulla ruota di Napoli. Si festeggia anche in Campania con un tris di vincite: a Marcianise, in provincia di Caserta, centrati tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli per un totale di 23.750 mentre a Pozzuoli, in provincia di Napoli, realizzate due vincite gemelle, da 9.750 l’una, sempre con la stessa combinazione ma sulla ruota Nazionale.

Estrazione 10eLotto di oggi 6 luglio 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Campania dove sono state registrate vincite da riscuotere per 62.500 euro. La più alta arriva da Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, con un 8 Oro da 30 mila euro, seguito da un 9 da 20 mila euro realizzato a Forino, sempre in provincia di Avellino. Chiude i conti campani il 6 Oro da 12.500 euro messo a segno a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 28,1 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di stasera in tempo reale