Estrazione del Lotto del 24 agosto 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto del 24 agosto 2023 ruota per ruota, combinazione Simbolotto di oggi, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, 10eLotto.

Il Lotto in diretta e i numeri del Superenalotto di stasera non si faranno attendere a lungo. Allo scoccare dello ore 20,00 le estrazioni del Lotto di stasera sveleranno quali sono i risultati ufficiali. Milano, Napoli, Roma, Bari, Cagliari, Genova, Palermo, Torino, Firenze, Venezia e Ruota Nazionale: questo l’ordine in cui saranno pubblicati i risultati. Pronti per conoscere gli ultimi estratti anche del Simbolotto?

Ricche vincite, anzi le più ricche di tutte, si possono realizzare solo con una combinazione vincente. E’ quella dell’estrazione del Superenalotto 108 23, che mette in palio circa 44 milioni di euro. Il costo del sogno è di 1 euro. Ma il Superenalotto di oggi ha vincite e premi di vario importo. Scopriamo subito cosa regalerà stasera il destino ai più fortunati che sono riusciti a centrare le cifre giuste al Lotto, estrazione di oggi.

Estrazione del Lotto del 24 agosto 2023, numeri vincenti di oggi in diretta e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 16 75 1 25 72 Cagliari 69 89 8 38 25 Firenze 45 10 40 2 53 Genova 35 21 58 79 76 Milano 89 40 52 60 6 Napoli 13 24 10 74 2 Palermo 7 17 45 76 54 Roma 72 14 87 86 67 Torino 9 45 84 90 70 Venezia 24 39 52 70 63 Nazionale 81 71 48 9 46

SIMBOLOTTO GIOVEDì 24 8 23: 2,34,29,8,33

L’appuntamento con il concorso 108 di stasera è seguito in diretta live. I numeri estratti su tutte le ruote si conosceranno in tempo reale grazie alla tabella estrazionale che si aggiornerà in contemporanea con il concessionario di gioco Lottomatica. Lo streaming è seguito tre volte a settimana da tutti gli appassionati del gioco del Lotto in diretta. Stasera giovedì 24 agosto si conosceranno anche i numeri del Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili. La giocata viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione.

Durante l’ultima estrazione del Lotto di ieri l’altro, non ci sono state particolari novità tra i numeri ritardatari più longevi. In cima alla classifica delle cifre più attese, troviamo il 62 su Firenze che è a quota 87 ritardi. Il 40 su Torino non esce da 84 giornate, mentre il 57 su Venezia ha totalizzato 81 assenze consecutive.

Tra i numeri più longevi c’è anche il 28 sulla ruota di Bari che conta 116 ritardi. Alle estrazioni del Lotto 24 agosto 2024 si continua a cercare l’88 sulla ruota di Genova, a quota 113 turni di assenza. Il numero 7 sulla ruota di Cagliari non esce da 104 concorsi. Il numero 17 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 81 assenze. Salgono ad 83 i ritardi della numero 42 su Roma, mentre il 14 sulla ruota Nazionale non esce da 73 puntate. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco riportati dall’archivio estrazioni con il 24 sulla ruota di Napoli, atteso da 114 turni. Mentre il numero 47 su Milano ha totalizzato fino ad oggi 78 assenze consecutive.

Risultati SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 54 34 71 77 67 3 Numero Jolly 2 Numero SuperStar 49

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 44,6 milioni di euro. Nel concorso di martedì 22 agosto centrati quattro punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 46.383,67 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 48.249 euro ciascuno da riscuotere. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Il Lotto premia la Sicilia: a Monreale, in provincia di Palermo, è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, un colpo da oltre 124mila euro, a cui si aggiungono quasi 26mila euro vinti a Santa Flavia, sempre in provincia di Palermo. Si festeggia anche in Puglia: a Bari, un fortunato giocatore ha vinto oltre 64mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 744,6 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazioni 10eLotto di oggi 24 agosto 2023: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 7 8 9 10 13 14 16 17 21 24 35 39 40 45 58 69 72 75 89 Numero Oro 16 Doppio Oro 16 75 Numero Gong 81

Il concorso del 10eLotto di martedì 22 agosto premia la Puglia e precisamente Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, con una vincita da 50 mila euro ottenuta grazie a un 9 Oro, seguita dall’8 Oro da 30 mila euro realizzato ad Avola, in provincia di Siracusa. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,4 miliardi di euro in questo 2023.

Numeri vincenti 10eLotto Extra del concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 6 25 38 52 53 60 70 74 76 79 84 86 87 90