Estrazione del Lotto del 1 settembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto del 1 settembre 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con Extra.

Per la diretta delle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, questa è la pagina giusta. L’aggiornamento in tempo reale indicherà subito quali sono i risultati ufficiali al gioco. Le sorti per vincere sono l’estratto, l’ambetto, ambo, terno, quaterna e cinquina. All’estrazione del Lotto 1 Settembre 2023, dopo i risultati usciti su tutte le ruote, saranno pubblicati i numeri vincenti del Superenalotto 113 23. Per vincere un premio in denaro è necessario centrare almeno due numeri estratti. Come pure per vincere con il gioco del Lotto basta fare le giuste previsioni di gioco. Mentre con i numeri del Superenalotto 1 settembre 2023, si vince a partire dalla combinazione punti 2. In palio oggi un jackpot di oltre 40 milioni di euro, che in tanti sperano di poter conseguire grazie un inaspettato e decisivo colpo di fortuna.

Estrazione del Lotto del 1 settembre 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 86 6 10 19 20 Cagliari 74 90 22 71 32 Firenze 73 60 21 44 83 Genova 47 23 89 76 17 Milano 69 59 20 32 29 Napoli 31 89 62 40 59 Palermo 73 89 12 75 48 Roma 90 9 36 79 12 Torino 14 23 29 34 1 Venezia 33 4 43 9 30 Nazionale 13 49 41 56 14

In attesa dei numeri in diretta estrazione del Lotto di oggi, vediamo quali son gli aggiornamenti relativi alle vincite realizzate nell’ultimo appuntamento di gioco. Il concorso del Lotto di giovedì 31 agosto ha premiato la Campania, dove sono state registrate vincite totali per oltre 30mila euro, frutto degli 11mila euro vinti ad Aversa, in provincia di Caserta, con tre ambi e un terno, dei 10mila euro vinti a Pompei, in provincia di Napoli, con l’ambo 13-22 sulla ruota campana, e infine i 9.750 vinti a Napoli con tre ambi e un terno.

Da segnalare anche due vincite a Roccaraso, in provincia de L’Aquila, con la combinazione 26-31-79 sulla ruota di Palermo che ha fruttato tre ambi e un terno dal valore di 14.250 euro e, ancora, tre ambi e un terno da 9.750 euro. Sul podio di giornata anche una vincita da 12.975 euro a Sirmione, in provincia di Brescia, con sei ambi, quattro terni e una quaterna, e una da 12.750 a Milano grazie a tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 772,8 milioni in questo 2023.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 67 53 18 80 57 75 Numero Jolly 77 Numero SuperStar 39

Il concorso del 10eLotto di giovedì 31 agosto ha premiato un fortunato giocatore di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, che ha centrato un colpo da ben 100mila euro con un 9 Oro. Da segnalare anche vincite per un totale di 50mila euro in Lombardia, di cui 30mila vinti a Dalmine, in provincia di Bergamo, con un 8 Oro, e 20mila vinti a Milano con un 9.

A completare il podio delle vincite di giornata sono invece i 25mila euro vinti da un giocatore di Vico Equense, in provincia di Napoli, grazie a un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 19,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,53 miliardi di euro in questo 2023. I numeri vincenti dell’estrazione del Lotto 1 settembre 2022 e del Superenalotto saranno disponibili dalle 20,00, seguiranno 30 minuti dopo le quote e vincite.

Risultati 10eLotto di oggi 1 settembre 2023 in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 6 9 10 14 20 21 22 23 31 33 47 59 60 69 73 74 86 89 90 Numero Oro 86 Doppio Oro 86 6 Numero Gong 13

Estrazioni 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 12 19 29 32 34 36 40 43 44 62 71 75 76 79 83