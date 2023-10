Estrazioni del Lotto 12 ottobre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota, estrazioni del Lotto 12 ottobre 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Al Lotto estrazione di oggi in diretta, e vincite Superenalotto del 12 Ottobre 2023 in tempo reale: pronto a scoprire tutti risultati? Su Controcampus.it gli ultimi estratti su tute le ruote possono essere verificati on-line aggiornando a partire dalle 20.00 di questo giovedì sera. Per poter conoscere l’entità della propria vincita, andando sul sito ufficiale di Lottomatica e Sisal, sono presenti simulatori. Poi per conoscere tutti i numeri in diretta alle estrazioni del Lotto oggi 12 ottobre 2023, si aggiorna e ricarica la pagina. Verifica su Controcampus la pubblicazione dei risultati ufficiali. D’altronde seguire in tempo reale la pubblicazione della tabella completa rende ancora più coinvolgente ed emozionante la partecipazione al gioco.

Un po’ come succedeva in passato, quando i numeri al Lotto in diretta erano in tv. Oppure come succede attualmente nelle ricevitorie in Italia dove, ad esempio, è possibile scoprire in tempo reale qual è la combinazione vincente del 10Lotto ogni cinque minuti. Adesso alle 20.00 di martedì giovedì venerdì e sabato sera puoi conoscere numeri e vincite subito online. Ecco le ultime novità che riguardano il gioco.

Estrazioni del Lotto 12 ottobre 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 8 87 60 69 82 Cagliari 60 75 8 19 33 Firenze 54 26 17 8 78 Genova 12 13 22 90 29 Milano 37 55 9 50 20 Napoli 39 35 24 8 63 Palermo 68 26 43 76 35 Roma 66 10 60 65 42 Torino 31 36 22 56 57 Venezia 5 55 62 83 40 Nazionale 10 67 27 74 43

L’aggiornamento delle statistiche di gioco consente di individuare facilmente quali sono i ritardatari e frequenti più significativi tra quelli estratti. Ricordiamo che il gioco non conosce ritardi, che questa strategia non aumenta le reali probabilità di vincita. In attesa dei numeri delle estrazioni del Lotto in diretta stasera, innanzitutto è bene ricordare che il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 139 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 2 su Venezia a 124, il 78 su Bari a 116 turni di assenza, il 62 su Palermo da 108 e il 5 sempre su Palermo a 102.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo gemello a Cagliari (22-33), un ambo gemello su Firenze (33-66), un terno consecutivo su Genova (86-87-88) e un terno in decina 10 su Palermo (10-13-14).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 9 su Nazionale è assente da 50 turni. Tra le decine, la 30-39 su Torino manca ora da 40 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca 48 assenze.

Risultati SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 36 20 5 14 7 Numero Jolly 54 Numero SuperStar 11

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 67 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 6 ottobre centrati due punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 104.635 euro a testa, uno a Montalto di Castro (VT) presso il punto vendita Tabacchi Aquila situato in Piazza Tarquinia, 4 e uno a Sannicardo di Bari (BA) presso il punto vendita Beato Rocco situato in Via Diaz, 100. Da segnalare anche quattro “4 Stella” da 36.875 euro.

Prima di vedere le nuove vincite delle estrazioni del Lotto 12 ottobre 2023, vediamo le ultime novità. Il Lotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso nella regione sono state centrate tre vincite per un totale di oltre 171 mila euro: la più alta arriva di giornata arriva da Monreale, in provincia di Palermo, per 134 mila euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. A Catania si festeggia un terno secco da 22.500 euro sulla ruota di Palermo mentre a Bagheria, in provincia di Palermo, sono stati vinti 15.125 euro.

Combinazione 10eLotto di questa sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 8 10 12 13 17 22 26 31 35 36 37 39 54 55 60 66 68 75 87 Numero Oro 8 Doppio Oro 8 87 Numero Gong 10

Il 10eLotto premia Veneto, Sicilia e Lombardia: nel concorso di martedì 10 ottobre, infatti, tre fortunati giocatori, rispettivamente a San Vendemiano, in provincia di Treviso, Palermo e Milano si sono aggiudicati ben 100mila euro a testa, e tutti con un 9 Doppio Oro. Le tre regioni, però, hanno visto anche altre vincite importanti. In particolare, ad Alpago, in provincia di Belluno, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro.

A Paceco, in provincia di Trapani, un giocatore si è aggiudicato 13mila euro grazie a un 3 Oro. Infine, in provincia di Milano, da registrare una vincita da 10mila euro ad Abbiategrasso con un 6 Extra, e una da 6.500 euro a Sesto San Giovanni con la modalità Gong. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 27,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,95 miliardi dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di oggi 12 ottobre 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 19 24 33 43 50 56 62 65 69 76 78 82 83 90