Estrazione del Lotto 22 dicembre 2023 SuperEnalotto 10Lotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 22 dicembre 2023 ruota per ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 178 23 e 10eLotto.

In occasione delle festività di Natale, le estrazioni Lotto e Superenalotto oggi sono tra le tradizioni che molti amano rinnovare. Un colpo di fortuna alla fine dell’anno è l’augurio che in tanti si augurano. Nulla cambia rispetto alle modalità attraverso le quali è possibile conoscere i numeri vincenti. Verificare la vincita dell’estrazione del Lotto 22 dicembre 2023 staserà sarà come sempre facile ed immediato. Come fosse uno streaming video, con il link Aggiorna Diretta Live Qui, la pagina si aggiornerà in automatico. La pubblicazione dei risultati durerà circa mezzora, per consentire a chi ha giocato i numeri del Superenalotto di verificare l’importo dei premi.

Estrazione del Lotto di oggi 22 dicembre 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 13 81 12 79 80 Cagliari 11 59 71 43 86 Firenze 67 87 39 81 52 Genova 79 85 30 81 74 Milano 86 36 59 20 27 Napoli 70 26 72 55 88 Palermo 29 37 4 70 69 Roma 72 86 1 74 13 Torino 84 35 47 76 31 Venezia 78 80 41 49 56 Nazionale 68 9 62 4 27

Festeggiare il Natale sarebbe di certo più bello con la consapevolezza di aver vinto alle estrazioni del Lotto in diretta. Ma se i numeri usciti su tutte le ruote non dovessero portarvi la fortuna sperata, ci sono sempre quelli della combinazione del 10Lotto serale ad ampliare le possibilità di vincita. Altrimenti potreste ripiegare i numeri del Superenalotto di oggi.

Tra i ritardatari da segnalare dall’archivio Lottomatica relativo al concorso di ieri giovedì 21 dicembre 2023 il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 165 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 157, il 27 su Palermo a 129, il 53 su Palermo a 119 e il 53 su Torino a 117. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in figura 8 su Venezia (35-44-71), un terno in decina 0-9 su Palermo (3-6-5), un terno in decina 80-89 su Napoli (82-83-89), un ambo vertibile su Firenze (17-71) ed un ambo gemello su Genova (77-88). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 7 su Roma è assente da 58 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 61 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Torino tocca le 38 assenze.

Risultati SuperEnalotto 178: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 79 73 1 8 57 46 Numero Jolly 67 Numero SuperStar 32

Continua la ricerca del “6” e così il Jackpot giunge a quota 35,5 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 21 dicembre realizzati cinque punti “5” da 38.778,09 euro ciascuno. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 33.766 l’uno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

Non solo i numeri dell’estrazione del Lotto stasera sono in diretta, ma anche la combinazione Superenalotto 22 Dicembre 2023 si conoscerà in tempo reale. Sorride la Sicilia nel concorso del Lotto di giovedì 21 dicembre. Due vincite nell’isola: ad Avola, in provincia di Siracusa, è stata ottenuto il premio più alto della giornata, pari a 62.250 euro, grazie a quattro terni ed una quaterna centrati sulla ruota di Palermo; a Lipari, in provincia di Messina, invece, un giocatore si porta a casa 19.350 euro con quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

Combinazione 10eLotto di oggi 22 dicembre 2023 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 11 12 13 26 29 35 36 37 59 67 70 72 78 79 80 81 84 85 86 87 Numero Oro 13 Doppio Oro 13 81 Numero Gong 68

Si festeggia a Pesaro per il concorso del 10eLotto di giovedì 21 dicembre. Un fortunato giocatore si porta a casa una vincita di 100.001 euro con un “9 Doppio Oro”. Sorride anche la Lombardia, dove sono stati centrati due premi, entrambi con un “9”, per un totale di 60.000 euro: a Lenna, in provincia di Bergamo, sono stati vinti 40.000 euro, mentre a Como un altro giocatore incassa 20.000 euro. Da segnalare, infine, i 50.000 euro vinti a Cordignano, in provincia di Treviso, frutto di un “9 Oro”. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito poco più di 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,7 miliardi dall’inizio dell’anno.