Estrazione del Lotto 27 settembre 2024 SuperEnalotto 10eLotto

Per ogni ruota estrazione del Lotto 27 settembre 2024, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Al Superenalotto i numeri vincenti si conosceranno alle 20,00. Anche i risultati del gioco del Lotto dell’estrazione di oggi saranno noti in diretta. Torna puntuale l’appuntamento con la dea bendata, che stasera premierà con nuove vincite e quote. I primi numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di stasera ad essere pubblicati saranno quelli della ruota di Milano. Segue poi Napoli, Genova, Bari, Torino. E poi Genova, Roma, Palermo, Venezia, Firenze e Nazionale. Proseguendo con la combinazione Superenalotto di Sisal, l’aggiornamento in tempo reale si concluderà poi con il Simbolotto ed il 10Lotto serale.

Le estrazioni del Lotto in diretta anche questa sera non tarderanno ad arrivare. Seguire la pubblicazione degli ultimi estratti dal proprio smartphone, è uno dei passatempi preferiti dagli appassionati giocatori. Vediamo quindi quali sono le ultime novità. E cosa rivela l’aggiornamento delle statistiche di gioco rispetto al concorso di ieri l’altro.

Estrazione del Lotto 27 settembre 2024 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 31 6 88 17 66 Cagliari 53 48 78 66 80 Firenze 9 29 10 43 59 Genova 11 15 39 35 58 Milano 74 29 46 13 62 Napoli 53 26 21 69 38 Palermo 30 79 88 75 80 Roma 56 37 26 47 19 Torino 5 63 70 24 75 Venezia 39 44 53 16 5 Nazionale 23 33 35 36 14

SIMBOLOTTO 27 SETTEMBRE 2024: 2,17,21,39,38

Per visualizzare i numeri a Lotto di stasera, vai sul link Aggiorna Diretta Live. In questo modo potrai conoscere le ultime novità che riguardano gli ultimi estratti su tutte le ruote. Segui la diretta anche del Superenalotto andando sul link Tutte le estrazioni. Tocca più volte il link per aggiornare e verificare subito l’esito della tua giocata.

I numeri dell’estrazione del Lotto in diretta oggi sono alle 20,00. Vediamo intanto le ultime novità relative alle vincite. Il concorso ultimo ha premiato un giocatore di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, capace di mettere a segno 10 ambi, cinque terni e una quaterna per un totale di oltre 305 mila euro. Da segnalare anche quattro vincite messe a segno a Roma dal valore complessivo di 44.500 euro. Nell’estrazione di sabato 23 settembre la vincita più alta arriva dalla Liguria, questa volta a Genova, per un terno da 22.500 indovinato sulla ruota ligure, seguita da un altro colpo realizzato a Roma, da 12.500 euro. Si festeggia anche in Friuli Venezia-Giulia con due vincite gemelle centrate a Gorizia, entrambe da 8.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 850 milioni di euro.

Numeri vincenti Superenalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 60 4 46 53 42 14 Numero Jolly 31 Numero SuperStar 85

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 60,2 milioni di euro. Nel concorso ultimo centrati cinque punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 41.259,93 euro a testa. Nell’attesa di conoscere i risultati ufficiali in diretta all’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, ecco alcuni suggerimenti di gioco.

La posta di gioco per il SuperStar è di euro 1,00. La giocata minima per partecipare al SuperStar è di una combinazione di gioco del SuperEnalotto abbinata al numero SuperStar. Il SuperStar consente l’assegnazione di categorie di premi a punteggio e di premi istantanei straordinari, nonché quella di ulteriori premi denominati SuperBonus. Le categorie di premi a punteggio sono denominate: a) “5 Stella”, quando sono realizzati punti 5 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar; b) “4 Stella”, quando sono realizzati punti 4 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar; e così via.

Combinazione 10eLotto di oggi 27 settembre 2024 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 6 9 11 15 26 29 30 31 37 39 44 48 53 56 63 74 78 79 88 Numero Oro 31 Doppio Oro 31 6 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto ha premiato un fortunato giocatore di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, che si è aggiudicato 50 mila euro grazie a un 9 Oro. A completare il podio sono due vincite da 20mila euro, una centrata a Roma, con un 9, e una a Lotzorai, in provincia di Nuoro, con un 5 Extra. Nel concorso di ieri, invece, vinti a Ome, in provincia di Brescia, 30mila euro grazie a un 6 Doppio Oro.

Da segnalare, inoltre, vincite per un totale di oltre 23mila euro in Puglia: 12.500 euro sono stati vinti a Salice Salentino, in provincia di Lecce, con un 6 Oro, 6mila euro sono stati vinti a Triggiano, in provincia di Bari, con un 6 Doppio Oro, e altri 5mila sono stati centrati a Bari con un 8 Doppio oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,77 miliardi di euro in questo 2023.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 13 16 17 21 24 35 43 46 47 66 69 70 75 80