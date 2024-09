Estrazione del Lotto di oggi 26 settembre 2024 e SuperEnalotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 26 settembre 2024 in diretta dalle ruote, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Per la diretta delle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, questa è la pagina giusta. L’aggiornamento in tempo reale indicherà subito quali sono i risultati ufficiali al gioco. Le sorti per vincere sono l’estratto, l’ambetto, ambo, terno, quaterna e cinquina. All’estrazione del Lotto 26 Settembre 2024, dopo i risultati usciti su tutte le ruote, saranno pubblicati i numeri vincenti del Superenalotto.

Per vincere un premio in denaro è necessario centrare almeno due numeri estratti. Come pure per vincere con il gioco del Lotto basta fare le giuste previsioni di gioco. Mentre con i numeri del Superenalotto 26 ottobre 2024, si vince a partire dalla combinazione punti 2. In palio oggi un jackpot ricco di tanti milioni di euro, che in tanti sperano di poter conseguire grazie un inaspettato e decisivo colpo di fortuna.

Estrazione del Lotto di oggi 26 settembre 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 17 7 30 59 65 Cagliari 88 37 68 17 13 Firenze 72 75 1 39 71 Genova 90 70 77 56 76 Milano 50 63 90 10 72 Napoli 23 28 87 75 59 Palermo 55 14 74 58 10 Roma 25 38 69 53 48 Torino 64 36 79 60 14 Venezia 34 66 42 39 23 Nazionale 61 27 59 36 35

Rispetto al concorso di ieri l’altro, vediamo se ci sono stati degli aggiornamenti circa i numeri ritardatari e frequenti riportati dall’archivio. Sulla ruota di Genova va segnalato il 14, nuovo ritardatario che fa segnare appena 81 turni di assenza. All’estrazione del Lotto oggi 26 settembre 2024 tra i numeri vincenti più attesi c’è sempre il 16 su Firenze che questo giovedì sera fa segnare 64 assenze consecutive. Gli altri numeri ritardatari sono il 63 sulla ruota di Torino che manca da 68 turni. Sulla ruota di Cagliari il 75 manca da 67 concorsi, mentre sulla ruota di Bari continua l’attesa per il 33 che non esce da 98 turni. Il 79 su Palermo invece questo giovedì sera fa segnare le 82 assenze di seguito.

Tra le cifre attese da più tempo, c’è anche il numero 59 sulla ruota di Milano che invece non viene estratto da 110 appuntamenti di gioco. Sulla ruota di Napoli è il 53 il principale ritardatario non uscendo da 80 turni. Mentre sulla ruota di Roma continua l’attesa per il 16 che ha totalizzato 101 assenze consecutive. Chiudono l’aggiornamento dei ritardatari anche il numero 49 su Venezia a quota 95 ritardi ed il numero 39 sulla ruota Nazionale che non esce da 88 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 41 2 13 52 14 79 Numero Jolly 84 Numero SuperStar 12

Nel concorso di martedì e il Jackpot vola a 263,5 milioni di euro. Sono ben 17 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 15.678,32 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 18.684 euro ciascuno. L’ultimo “6” più ricco è stato da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). I numeri vincenti dell’estrazione del Lotto 26 settembre 2024 e del Superenalotto saranno disponibili dalle 20,00, seguiranno 30 minuti dopo le quote e vincite.

Risultati 10eLotto di questa sera aggiornando la schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 14 17 23 25 28 34 36 37 38 50 55 63 64 66 70 72 75 88 90 Numero Oro 17 Doppio Oro 17 7 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di ieri premia la Lombardia dove sono state centrate vincite complessive per 150 mila euro. La più alta di giornata arriva da Passirano, in provincia di Brescia, dove è stato messo a segno un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, seguita da un 9 Oro da 50 mila euro realizzato a Milano. Festa a Vicenza dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna da 240mila euro sulla ruota di Napoli, una vincita che si piazza nella Top 5 delle più alte.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 10 30 39 42 53 56 58 59 68 69 74 77 79 87