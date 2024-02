Estrazione del Lotto oggi 1 febbraio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 1 febbraio 2024 dalle ruote, risultati Simbolotto, SuperEnalotto 17 24, Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto stasera.

Le ultime estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi fanno parte del concorso 17 24. Verifica vincita online subito, per scoprire se sei il fortunato vincitore del premio più alto al mondo. Infatti questo giovedì si gioca per vincere un Jackpot milionario che è ormai entrato nella classifica dei premi più ambiti, avendo raggiunto i 50 milioni di euro. Per conoscere subito quali sono i numeri dell’estrazione del Lotto di stasera, non resta che ricaricare questa pagina dopo le ore 20,00. Dapprima si conosceranno i numeri al Lotto 1 febbraio 2024. Successivamente sarà la volta dei numeri Superenalotto 17 24 e del DieciLotto di stasera.

Estrazione del Lotto oggi 1 febbraio 2024, numeri vincenti e Simbolotto in diretta live

SIMBOLOTTO, ruota di Cagliari: in programmazione.

La pubblicazione in tempo reale inizierà alle 20.00. Sul tabellone estrazionale sarà possibile conoscere le combinazioni per ciascuna ruota di gioco dell’estrazione del Lotto in diretta. Per il 5 si conta una possibilità su 1.250.230. Le sorti di ambo, terno, quaterna e cinquina, invece, possono essere giocate secondo diverse combinazioni, tali da variare anche le probabilità di vincita. Ad esempio, si ha una probabilità su 137 di fare ambo se si giocano tre numeri. C’è invece una probabilità su 70 di centrare due numeri vincenti se se ne giocano quattro, e così via.

Non mancano novità tra i numeri delle estrazioni del Lotto di questa sera. Infatti il 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 180 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 152, il 52 su Bari a 122, il 77 su Torino a 111 e l’89 su Roma a 107. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in cadenza 6 su Palermo (56-76-86), un terno in decina 20 su Venezia (23-25-26) e un terno in decina (3-8-9) su Torino. Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 0 su Venezia è assente da 59 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 85 estrazioni, mentre tra le figure la 4 su Milano tocca le 38 assenze.

SuperEnalotto di oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 53,9 milioni di euro. Nel concorso di martedì 30 gennaio, centrati cinque “5” da 38.456,84 euro l’uno. Realizzati anche due “4 stella” da 37.132 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Il record però rimane quello del 13 agosto 2019 quando a Lodi fu centrato un Jackpot da oltre 209 milioni di euro. Per scoprire se ci sarà una vincita storica, non resta che seguire le estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta.

Combinazione 10eLotto di oggi 2 febbraio 2021 con tutti i numeri

Si sorride nel Lazio dopo il concorso del 10eLotto di martedì 30 gennaio, con due premi per un totale di 70mila euro. A Roma sono stati vinti 50.000 euro grazie ad un “9 ORO”, altri 20.000 euro a Vetralla, in provincia di Viterbo. Un “9 ORO” da 50.000 euro fa festeggiare anche le Marche, in particolare un fortunato giocatore di Ancona. Si segnalano poi due “9” da 20.000 euro l’uno in Calabria: uno a Luzzi, in provincia di Cosenza, l’altro a Reggio Calabria. Coppia di “9” da 40.000 euro complessivi anche in Puglia: 20.000 euro centrati a Galatina, in provincia di Lecce, gli altri 20.000 a Barletta. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 27 milioni di euro, per un totale di oltre 335 milioni da inizio 2024.