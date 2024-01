Estrazioni del Lotto oggi 30 gennaio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto di oggi 30 gennaio 2024 dalle ruote, combinazione Simbolotto e SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Questo martedì sera si gioca il concorso 16 24 delle estrazioni Lotto e Superenalotto del 30 gennaio. L’appuntamento con la fortuna è come sempre alle 20.00. Per seguire il Lotto in diretta e scoprire in tempo reale i risultati dell’estrazione del Lotto di oggi, basta aggiornare stasera questa pagina all’orario indicato. I numeri usciti su tutte le ruote andranno a completare il tabellone. Nel frattempo si conoscerà anche la combinazione vincente del Superenalotto 16 24 che mette in palio un Jackpot da oltre 50 milioni di euro.

Estrazioni del Lotto di oggi 30 gennaio 2024: numeri vincenti in diretta e Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 21 49 82 81 30 Cagliari 84 40 35 47 50 Firenze 18 44 17 48 51 Genova 55 28 30 40 27 Milano 70 20 53 71 69 Napoli 24 90 60 50 65 Palermo 28 76 40 56 86 Roma 61 26 6 29 11 Torino 9 61 8 3 59 Venezia 17 26 25 23 84 Nazionale 90 55 32 67 39

SIMBOLOTTO, ruota di Bari: 38,13,19,17,

I numeri dell’estrazione del Lotto 30 gennaio 2024 sono in diretta su questa pagina. Dall’archivio Lottomatica vediamo che tra i ritardatari c’è il 35 sulla ruota di Cagliari. Poi c’è il 46 sulla ruota di Bari che non esce dall’urna da 96 colpi di gioco. Altro ritardatario atteso alle estrazioni del Lotto di stasera è il 13 su Torino che manca da 87 turni.

Due vincite per un totale di oltre 81mila euro in Friuli Venezia Giulia negli ultimi due concorsi del Lotto. Il concorso di venerdì 26 gennaio ha premiato un fortunato giocatore di Udine, che si porta a casa 63.562,50 euro con un sei ambi, quattro terni ed una quaterna. A questi si aggiungono i 18.250 euro centrati a Cormons, in provincia di Gorizia, nel concorso di sabato 27 gennaio. La vincita più alta di sabato si registra a Mariglianella (NA), dove un terno vale 22.500 euro; a questi si sommano 10.869,57 euro vinti a Benevento e 9.750 euro a Napoli, per un complessivo di 43.119,57 euro in Campania.

Risultati SuperEnalotto di stasera: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 76 89 82 5 83 Numero Jolly 25 Numero SuperStar 49

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 53 milioni di euro. Nel concorso di sabato 27 gennaio, centrati tre “5” da 69.744,15 euro l’uno. Di seguito i luoghi delle vincite: Milano, presso il punto vendita Tabaccheria smoking, in Via Volta19; Cologno Monzese (MI), presso il punto vendita Bar Tabaccheria. in Via Liguria 32; Finale Emilia (MO), presso il punto vendita Edicola Rivaroli, in Piazza Verdi 11. Realizzati anche otto “4 stella” da 35.548 euro ciascuno.

Certamente alle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi sabato 30 gennaio 2024 non mancheranno nuove vincite. Vediamo intanto chi sono stati i più fortunati nei precedenti concorsi.

Estrazione 10eLotto di oggi sabato 30 gennaio 2021

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 17 18 20 21 24 26 28 30 35 40 44 49 55 61 70 76 82 84 90 Numero Oro 21 Doppio Oro 21 49 Numero Gong 90

L’estrazione del Lotto di ieri premia la Campania grazie al 10eLotto. In provincia di Napoli, nel concorso di sabato 27 gennaio, sono state registrate vincite totali per 45mila euro. A Giugliano in Campania la vincita più alta del concorso: un fortunato giocatore ha indovinato nove numeri della serie Extra, vincendo 40mila euro con una giocata di appena quattro euro. A Quarto poi, è stato centrato un 8 Doppio Oro dal valore di 5mila euro.

Vincite importanti anche in Sicilia: a Palermo un 9 è valso 20mila euro con una giocata di un solo euro. A Caronia (ME) centrato un 7 Oro da 5mila euro.Nel concorso di venerdì 26 gennaio, invece, la vincita più importante è arrivata a San Giorgio Bigarello (MN): un 8 Doppio Oro da 20mila euro. A Fiastra (MC), un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 15mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 295 milioni di euro dall’inizio del 2024.